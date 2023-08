PSV voert heerlijke voetbalshow op en is terug in de Champions League

Woensdag, 30 augustus 2023 om 22:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:27

PSV heeft zich woensdagavond geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, voor het eerst in vier seizoenen. De ploeg van trainer Peter Bosz won in het eigen Philips Stadion na een enerverende wedstrijd met maar liefst 5-1 van het povere Rangers. Ismael Saibari was met twee doelpunten de grote uitblinker aan de kant van PSV, dat donderdag weet wie de tegenstanders zijn in de poulefase. Dan wordt namelijk de loting verricht in Monaco.

Walter Benítez verdedigde het Eindhovense doel. De Argentijn zag een viermansdefensie voor zich, bestaande uit Jordan Teze, Jerdy Schouten, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Joey Veerman en Ibrahim Sangaré waren de controleurs op het middenveld, terwijl Saibari op 10 voor de nodige creativiteit moest zorgen. Spits Luuk de Jong werd geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links). Schouten verving achterin André Ramalho, die op de bank moest plaatsnemen maar nog wel mocht invallen na rust.

PSV had de overhand in de beginfase, zonder echt uitgespeelde kansen te krijgen. Rangers kreeg aanvallend ook weinig klaargespeeld, al scoorde Cyriel Dessers bijna na een counter. Zijn inzet verdween echter net naast het PSV-doel. Aan de andere kant redde Jack Butland zeer bekwaam op een knal van Saibari van binnen de zestien. Diezelfde Saibari wist na 35 minuten alsnog de 1-0 aan te tekenen. Hij knikte van dichtbij raak na een goede actie op de linkerflank van Lang. PSV begon derhalve met een goed gevoel aan de rust in Eindhoven.

De poulefase van de Champions League kwam voor PSV weer een stuk dichterbij in minuut 53. Jordan Teze legde de bal heel fraai neer bij de tweede paal, waar De Jong klaarstond om Saibari te bedienen. Het was voor laatstgenoemde vervolgens een koud kunstje om bij de tweede paal de 2-0 binnen te tikken. Het werd nog even spannend toen James Tavernier op aangeven van Sam Lammers voor de 2-1 zorgde. PSV wankelde echter niet en het was De Jong die de 3-1 binnenkopte uit een indraaiende vrije trap van Veerman. Diezelfde Veerman bracht de 4-1 op het scorebord, kort nadat Rabbi Matondo de paal had geraakt namens Rangers.

Rangers was geknakt en maakte het in de slotfase nog erger voor zichzelf. Butland speelde Connor Goldson aan terwijl de verdediger met zijn rug naar het veld stond. Hij wilde zijn keeper vervolgens weer aanspelen, maar tot zijn grote frustratie vloog de bal in het doel: 5-1. Op dat moment stond Ramalho op het veld. De verdediger loste de moegestreden Lang af. Saibari kreeg nog een publiekswissel van Bosz en Malik Tillman maakte zijn eerste minuten voor de Eindhovenaren als invaller. PSV was tevreden met de eclatante 5-1 zege en de spelers stapten dan ook met een glimlach van het veld.

