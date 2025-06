'PSV vist achter het net en ziet verdediger tekenen bij Bayer Leverkusen'

PSV is afgetroefd in de strijd om Abdoulaye Faye. Volgens Fabrizio Romano gaat de jonge verdediger tekenen bij het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag.

De linksbenige Faye is net als transfertarget en leeftijdsgenoot Nobel Mendy (Real Betis) geboren in Senegal. In de zomer van 2023 pikte Häcken de 1,91 meter lange mandekker op bij Diambars FC.

Faye werd een half jaar gestald bij Örgryte, op het tweede niveau van Zweden. Inmiddels staat hij op elf officiële wedstrijden in dienst van Häcken.

Volgens Rik Elfrink volgde de Eindhovense landskampioen de jonge Senegalees op de voet als mogelijke opvolger van Olivier Boscagli. PSV had zich nog niet gemeld bij het Zweedse Häcken.

Bayer Leverkusen heeft dat dus wel gedaan en gaat nu met Faye aan de haal. Transfermarkt-expert Romano geeft woensdag zijn welbekende ‘Here we go’.

"De transfer zal in de komende dagen afgerond worden", aldus Romano. Voor Ten Hag is het zijn tweede aanwinst bij Die Werkself. Eerder haalde de Duitsers Oranje-international Mark Flekken terug naar de Bundesliga.

De Nederlandse doelman kwam voor een bedrag van tien miljoen euro over van Brentford en moet bij Leverkusen de strijd aangaan met Lukas Hradecky.