PSV verschijnt zondag in opvallend nieuw tenue tegen RKC Waalwijk

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor PSV, dat zondag in een opvallend tenue aantreedt tegen RKC Waalwijk.

Brainport Eindhoven, de premium partner van PSV, heeft het speciale shirt ontworpen. Wat direct opvalt zijn dat de normaal rode strepen op het nieuwe shirt goudkleurig zijn. Op de borst is het cijfer 7 prominent te zien. Daaromheen valt de tekst 'Samen 7 dagen werken, vechten, vieren!' te lezen. Het is een verwijzing naar het nummer Zeven Dagen Lang van de Nederpopgroep Bots.

PSV komt zondag met dit shirt op bij PSV-RKC. Brainport wil verbinden en o.a. daar heeft deze actie mee te maken. pic.twitter.com/DYmP10Bxf7 — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 16, 2024

"De Brainport regio groeit hard", legt Brainport de redenen achter het maken van het unieke shirt uit. "Met steeds meer mensen uit alle hoeken van de wereld leven en werken we hier samen. Dat zorgt voor een enorme diversiteit en samenleven gaat niet altijd vanzelf."

"Het partnership Brainport Eindhoven & PSV lanceert een nieuwe campagne om de inwoners uit de regio meer met elkaar te verbinden. Want samen successen vieren brengt ons dichter bij elkaar. En dat mogen we vaker doen!"

"Het mooiste voorbeeld van samen vieren is het recente kampioenschap van PSV waar iedereen samen kwam en samen het succes vierde. Met deze campagne vragen we aandacht voor het onderwerp en geven we tips en suggesties om meer met elkaar in contact te komen."

"Want wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, het gevoel van samen vieren zorgt voor sterke verbinding en verbroedering", sluit Brainport Eindhoven het statement af.

