PSV verrast door besluit Van Nistelrooij; Brands gaat in op ‘spelersklachten’

Woensdag, 24 mei 2023 om 16:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:52

PSV werd overrompeld door het besluit van Ruud van Nistelrooij om per direct te stoppen als hoofdcoach. De oud-topspits deed die mededeling woensdagochtend aan technisch directeur Earnest Stewart, nadat op dinsdag nog was afgesproken om de beslissing over de wedstrijd tegen AZ heen te tillen. "Hij heeft me verrast met de boodschap dat hij per direct zou gaan stoppen", aldus Stewart op de ingelaste persconferentie.

"Welkom op deze niet leuke bijeenkomst", zei algemeen directeur Marcel Brands bij de opening. "We zijn vanochtend verrast door de mededeling dat Ruud per direct stopt als hoofdcoach van PSV. Afgelopen weken zijn er een aantal gesprekken geweest met Ruud over een aantal interne zaken. Om een misverstand te voorkomen: wij hebben de spelersgroep verwezen naar de trainer."

Stewart legt uit hoe hij het nieuws te horen kreeg. "Gisteren was Ruud al bij mij, zoals dat wel vaker gebeurt", aldus de technisch directeur. "We hebben een gesprek gehad, waarin we afgesproken hebben om de beslissing over het weekend heen te tillen. Vanochtend toen ik op de club kwam zat ik op kantoor en kwam Ruud langs. Ruud heeft daarna de spelersgroep en de staf ingelicht, waarna ik ook met de spelersgroep en staf heb gesproken. Ik heb Fred gevraagd om aanstaande zondag op de bank te zitten, in een moeilijke tijd voor PSV."

Brands gaat in op de berichtgeving van De Telegraaf dat een zestal spelers bij de directie hun onvrede over Van Nistelrooij zouden hebben uitgesproken. "De spelers hebben niet geklaagd, maar maakten zich zorgen over het afscheid van andere stafleden. Ze zagen spanning binnen de staf. Het was niet zo dat het alleen maar klagen was, dat was niet aan de orde. De intentie van de mensen rond Ruud was absoluut positief. We wisten dat hij een beginnende trainer is en dat hij weleens ergens tegenaan kon lopen, maar de intentie was om het met elkaar op te lossen."

Dat het gesprek tussen spelers en directie werd gelekt, noemt Stewart 'heel vervelend'. "We gaan niemand iets kwalijk nemen, maar je gaat wel kijken naar wat je probeert te creëren met elkaar", laat Stewart weten. "We willen een veilige omgeving, voor iedereen die hier op De Herdgang rondloopt, waarin je dingen veilig kan bespreken. Dat het naar buiten is gekomen, is wel heel vervelend. Dat legt wat gewicht op alles."