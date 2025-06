PSV-uitblinker Perisic prijkt op cover in Spanje en is absolute topkandidaat voor grootmacht

Ivan Perisic kan rekenen op serieuze belangstelling van FC Barcelona. De vleugelaanvaller van PSV prijkt woensdag zelfs op de cover van de Spaanse krant Mundo Deportivo. PSV heeft hoop dat Perisic (36) zijn aflopende contract in Eindhoven gaat verlengen, maar dat is dus nog niet voor honderd procent zeker.

Trainer Hansi Flick is zeer gecharmeerd van Perisic en is met name te spreken over de veelzijdigheid en ervaring van de Kroatisch international. Het salaris van de PSV'er lijkt geen probleem te zijn voor Barcelona.

Perisic is nog steeds volwaardig international van Kroatië en wil met het oog op het WK van 2026 op topniveau blijven spelen. Barcelona lijkt hierdoor een serieuze gegadigde te zijn om de rechtsbenige routinier transfervrij over te nemen.

BILD meldde onlangs dat Perisic op het lijstje staat van Flick en Mundo Deportivo bevestigt dit nu op basis van bronnen dicht bij de Duitse coach. De speler zelf heeft zelf ook oren naar een zomerse overstap richting de kampioen van Spanje.

Flick kent Perisic nog van hun gezamenlijke periode bij Bayern München. Absoluut hoogtepunt van de samenwerking was het veroveren van de Champions League in 2020. De Duitse trainer weet dat de PSV-speler nog steeds topfit is en altijd het teambelang voorop zet.

Perisic, met zestien goals en elf assists in 35 duels voor PSV, werd onlangs ook in verband gebracht met Olympique Marseille. Hij zag een overgang richting Frankrijk echter niet zitten.

Sportief directeur Deco wil deze zomer drie of vier topaankopen naar Barcelona halen. In dat kader is er ook serieuze belangstelling voor Liverpool-aanvaller Luis Díaz. De Colombiaanse aanvaller zou 80 miljoen euro moeten kosten.