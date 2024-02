PSV trekt neef Teze aan; koploper ook in de race voor Premier League-verdediger

PSV heeft zich versterkt met Aston José Da Silva Dos Paciencia (17), de talentvolle neef van Jordan Teze. Dat nieuws brengt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De centrumverdediger komt over van Racing FC Union Luxemburg en gaat in eerste instantie voor PSV Onder 18 spelen. De Eindhovense koploper hoopt zich donderdag ook nog te versterken met Burnley-verdediger CJ Egan-Riley, die op huurbasis moet overkomen.

Da Silva werd geboren in Roosendaal, maar speelt zijn jeugdinterlands voor Luxemburg. Volgens Elfrink heeft PSV de rechtspoot meermaals bekeken, waarbij hij een goede indruk achterliet op de scouting. Da Silva heeft zich tot medio 2026 aan de Brabantse koploper verbonden. Het jongere neefje van PSV-rechtsback Teze moet nog debuteren als profvoetballer.

Hernieuwde interesse

Egan-Riley werd tijdens de zomerse transferperiode al aan PSV gelinkt. De 21-jarige Engelsman kwam tijdens de eerste seizoenshelft totaal niet aan bod bij Burnley.schat zijn marktwaarde op 2 miljoen euro. PSV hoopt de rechtspoot te huren.

Volgens Elfrink gaat Egan-Riley in eerste instantie voornamelijk in Jong PSV spelen, al lijken de Eindhovenaren niet meer in staat te zijn om deze winter nog een verdediger aan te trekken voor de hoofdmacht. Elfrink meldt namelijk dat Jeremiah St. Juste niet meer rekent op een transfer naar het Philips Stadion.

“Sporting wil 10 miljoen+ en nog meer. Alleen verkoop. Dus dat lijkt hem niet te worden”, aldus Elfrink. Of PSV een koopoptie kan bedingen in het huurcontract van Egan-Riley zal nog moeten blijken. Bij Burnley ligt de in Manchester geboren verdediger nog tot medio 2026 vast.

Afgelopen zomer viel de komst van Egan-Riley op Deadline Day in het water. Volgens Voetbal International-journalist Marco Timmer was Burnley destijds te laat met de papieren, waardoor de Engels jeugdinternational niet bij PSV tekende. PSV schakelde na het mislopen van Egan-Riley snel en nam Armel Bella-Kotchap op huurbasis over van Southampton.

Egan-Riley doorliep de gehele jeugdopleiding van Manchester City en speelde onder manager Josep Guardiola zelfs drie officiële wedstrijden in de hoofdmacht. In 2022 verliet hij zijn jeugdliefde transfervrij voor Burnley. Daar slaagde Egan-Riley er nog niet in om door te breken. De teller staat pas op zes officiële duels namens the Clarets.

