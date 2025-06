PSV-toptalent Tygo Land heeft nieuwe bestemming voor het uitkiezen

Tygo Land heeft de Nederlandse clubs voor het uitkiezen, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdag. De talentvolle middenvelder van PSV kan op huurbasis naar meerdere clubs vertrekken, waaronder FC Volendam.

De negentienjarige spelverdeler van PSV beschikt in Eindhoven nog over een contract tot medio 2029, maar hij heeft niet onder stoelen of banken gestoken graag meer speelminuten te kunnen maken om ervaring op te doen.

Volgens de berichtgeving wil Land zich nu volledig focussen op het EK Onder 19 met Oranje. Daarna zou de spelmaker op huurbasis elders in de Eredivisie willen uitkomen, mocht er bij PSV inderdaad te weinig kans op speeltijd zijn. "Meerdere clubs tonen interesse", weet het ED.

PSV is naar verluidt wel bereid mee te werken aan een tijdelijke transfer van Land, al zal de club dat pas later in de voorbereiding beslissen wanneer er meer duidelijk is over de samenstelling van de Eindhovense selectie.

Afgelopen seizoen kwam Land onder trainer Peter Bosz nauwelijks aan spelen toe en hij moest vooral genoegen nemen met speelminuten in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong PSV.

In de Eredivisie kwam de talentvolle middenvelder tot slechts 27 speelminuten, verspreid over 5 optredens. In het laatste groepsduel van de Champions League tegen Liverpool (3-2 winst) maakte Land wel de negentig minuten vol.

Op het middenveld heeft Land ijzersterke concurrenten met onder meer Joey Veerman, Jerdy Schouten, Ismael Saibari, Malik Tillman en Guus Til.