PSV toont interesse in Spanjaard (20) met marktwaarde van maar liefst 15 miljoen euro

PSV heeft de naam van Yarek Gasiorowski, eigendom van Valencia, op het verlanglijstje staan. De naam van de twintigjarige Spanjaard werd in diverse media aan PSV gekoppeld en Marco Timmer van Voetbal International en Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad hebben dat ook meegekregen.

Of PSV echt een kans van slagen heeft en of de Eindhovenaren serieus en concreet belanghebbende zijn bij een transfer van Gasiorowski is afwachten. "PSV wordt in veel berichten gekoppeld aan Gasiorowski van Valencia", bericht Elfrink via X.

"Navraag in Spanje leert dat een grote hoeveelheid clubs interesse in hem hebben en dat hij deze dagen zeker nog een stap zou kunnen maken", zo houdt de clubwatcher nog even de boot af. "Gasiorowski is een naam die veelvuldig valt", schrijft Timmer ondertussen op hetzelfde platform.

"Wel een interessant profiel voor PSV lijkt me", wijst de journalist van VI op de spelerskenmerken van de jonge Poolse Spanjaard. Gasiorowski is een 192 centimeter lange linkspoot en kan als zowel centrumverdediger als linksback uit de voeten.

Als jeugdinternational is de net twintig jaar oud geworden verdediger actief voor de Onder 19-ploeg, waar hij op zijn zeventiende levensjaar debuteerde. In 23 interlands maakte hij een opvallend hoog aantal van 7 doelpunten. Hij vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van vijftien miljoen euro.

PSV heeft behoorlijk haast met het aantrekken van een verdediger. Na het vertrek van Matteo Dams en Fredrik Oppegård is er een serieuze leegte aan de linkerkant van de defensie.

Anass Salah-Eddine en Souffian El Karouani gelden als belangrijke andere kandidaten. Eerstgenoemde wordt echter ook heel concreet begeerd door AS Roma, terwijl FC Utrecht El Karouani ook niet zonder slag of stoot zal willen laten gaan. De Nederlandse transferwindow sluit dinsdagavond om 23:59.