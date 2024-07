PSV-target Sepp van den Berg praat openlijk over hoge vraagprijs van Liverpool

Sepp van den Berg sluit niet uit dat hij in de laatste weken van de zomerse transferperiode alsnog bij PSV tekent. De 22-jarige centrumverdediger van Liverpool benadrukt tegelijkertijd dat hij Liverpool niet zomaar wil inruilen, zeker nu Arne Slot de scepter zwaait op Anfield.

"Als je wil vertrekken, dan is 20 miljoen pond (omgerekend circa 23 miljoen euro, red.) best veel", opent Van den Berg in gesprek met The Athletic. "Ik weet dat er in de huidige markt gekke dingen kunnen gebeuren."

"Liverpool heeft een prijskaartje aan mij gehangen waarvan men denkt dat het juist is. Ook omdat ik vorig jaar een goed seizoen heb gehad", verwijst de aan PSV gelinkte centrale verdediger naar zijn doorgaans sterke optredens in het shirt van FSV Mainz 05.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"De eerste reactie van mij was dat het behoorlijk hoog was!", aldus Van den Berg met een kwinkslag. "Natuurlijk is het in een bepaald opzicht een compliment. Het betekent dat ik het vorig jaar goed heb gedaan."

"Maar de andere kant maakt het het allemaal wat lastiger. Als Liverpool mij op slechts twee miljoen pond zou inschatten, zou dat niet leuk zijn. Maar twintig miljoen pond is misschien wat aan de hoge kant”, verzucht de Nederlander met een contract tot medio 2026 op Anfield.

PSV

Van den Berg kan weinig concreets zeggen over zijn nabije toekomst. "Misschien blijf ik, misschien ga ik weg. Ik zit nu bij een van de grootste clubs ter wereld. Arne Slot zei in een gesprek dat ik mij moest laten zien in de voorbereiding. Als ik echt een kans krijg, is de kans groot dat ik blijf. Maar de transferperiode duurt nog lang, dus we zullen zien wat er gaat gebeuren."

Afgelopen week maakte clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bekend dat PSV blijft pushen om Van den Berg over te nemen van Liverpool. De Eindhovenaren zullen overigens wel geduld moeten hebben, want voorlopig is de verdediger met the Reds mee op trainingskamp in de Verenigde Staten.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Valencia van zaterdag gaf trainer Peter Bosz aan dat Van den Berg een ‘interessante speler’ is, maar dat er meer verdedigers zijn die belangstelling wekken.

"Ik vind Sepp van den Berg heel goed", benadrukte analist Youri Mulder voor de camera van Ziggo Sport. "Liverpool wil twintig miljoen euro hebben, maar PSV gaat dat niet betalen. Maar als je vijftien betaalt en hij komt, dan heb je echt een hele goede speler."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties