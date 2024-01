‘PSV strijdt enkel nog met Bayern München om komst van zestienjarig toptalent’

Jonah Kusi-Asare staat op de radar van PSV, zo meldt de Duitse journalist Christopher Michel van Sport 1. De Eindhovenaren hebben echter te maken met flinke concurrentie.

Ook Bayern München is naar verluidt in de markt voor de pas zestienjarige spits van het Zweedse AIK Solna. Kusi-Asare werd eerder al gelinkt aan Chelsea, maar volgens Michel zijn PSV en Bayern momenteel het meest concreet.

De verwachting is dat de aanvaller op korte termijn een beslissing over zijn sportieve toekomst gaat nemen. Solna zou een vraagprijs van 4,2 miljoen euro, plus 8 ton aan bonussen, hanteren.

De 1,96 lange Kusi-Asare is een Zweeds jeugdinternational met Ghanese roots die nog tot medio 2025 vastligt in Zweden.

Hij maakte in augustus 2023 zijn debuut voor de hoofdmacht van Solna, dat in de hoogste divisie van Zweden actief is. Hij kwam tot nog toe tot 62 speelminuten, verdeeld over 4 officiële duels.

Mocht PSV Kusi-Asare daadwerkelijk inlijven, dan is hij met zijn zestien jaar logischerwijs een spits voor de toekomst. Luuk de Jong is momenteel naast aanvoerder ook de onbetwiste aanvalsleider van de Eindhovenaren.

Ricardo Pepi, die in de zomer van 2023 voor minimaal elf miljoen euro overkwam van FC Augsburg, fungeert onder trainer Peter Bosz als back-up van De Jong.

