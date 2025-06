PSV-ster Noa Lang geniet nog altijd nadrukkelijke interesse van landskampioen

De kans dat Noa Lang ook komend seizoen voor PSV speelt, lijkt klein. Journalist Rik Elfrink van het Eindovens Dagblad schrijft zondag dat de aanvaller nog altijd op het verlanglijstje staat van Napoli, dat afgelopen winter al concreet was.

Lang speelde een overtuigende eerste seizoenshelft, wat Napoli deed besluiten zich officieel in het Philips Stadion te melden. I Partenopei hadden ongeveer dertig miljoen euro over voor Lang, maar PSV wilde hem niet kwijt.

Lang reageerde teleurgesteld op het afketsen van de transfer en gaf goudeerlijk toe dat hij de stap graag wilde maken. Lang zette de knop om en was met onder meer de winnende goal tegen Feyenoord (2-3) van enorme waarde in de gewonnen landstitel.

Napoli is Lang niet vergeten en meldt zich deze zomer mogelijk opnieuw bij PSV, dat dan waarschijnlijk minder zal toucheren dan de eerder geboden dertig miljoen.

Doordat de 'wintertax' is weggevallen zal het uiteindelijke bedrag waarschijnlijk beginnen met een 2. "De verwachting is dat PSV netto - dus na aftrek van kosten - zeker zo’n 20 miljoen euro aan hem over wil houden", schrijft Elfrink.

Lang wil deze zomer alsnog een stap zetten en heeft daarover afspraken gemaakt met PSV, dat een flink bedrag tegemoet kan zien voor de vleugelspeler die tot medio 2028 vastligt in Eindhoven.

Lang focust zich de komende tijd op de interlands met het Nederlands elftal. Oranje opent zijn WK-kwalificatiecampagne aanstaande zaterdag in Helsinki tegen Finland. Drie dagen later wordt Nederland - Malta gespeeld in Euroborg.