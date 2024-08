PSV stelt cruciale voorwaarde aan vertrek Jordan Teze richting AS Monaco

Jordan Teze wil PSV zo snel mogelijk inruilen voor AS Monaco. De Eindhovenaren misgunnen de rechtsbenige verdediger de toptransfer niet, maar stellen tevens een belangrijke voorwaarde. Teze mag volgens Voetbal International en het Eindhovens Dagblad pas bij PSV vertrekken als er een vervanger is toegevoegd aan de selectie van trainer Peter Bosz.

PSV ontving zondag een bod van tien miljoen euro op Teze, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot dertien miljoen euro. Volgens Voetbal International is dat bedrag echter onvoldoende voor technisch directeur Earnest Stewart. De onderhandelingen met Monaco zijn desondanks nog niet stopgezet.

Teze gaf eerder nog aan bij PSV te willen blijven. De concrete interesse van Monaco zorgt er echter voor dat de verdediger zo snel mogelijk wil vertrekken richting de Ligue 1. Teze zou het liefst zijn dat dinsdag, wanneer de PSV-selectie een vrije dag heeft, alles is geregeld rondom de transfer.

PSV lijkt Teze deze zomer te moeten verkopen. Zo wordt voorkomen dat hij medio 2025 gratis de deur van het Philips Stadion uitloopt. Teze maakte eerder geen gebruik van de mogelijkheid om zijn contract bij PSV tot medio 2028 te verlengen.

Het Eindhovens Dagblad denkt dat de Ligue 1 een tussenstap zou kunnen zijn voor Teze op weg naar de Premier League. In dat kader benadrukt men het belang van het bedingen van een doorverkooppercentage door de leiding van PSV.

Het is afwachten of trainer Peter Bosz deze week al akkoord gaat met het vertrek van Teze. De PSV-coach mist Mauro Júnior, Olivier Boscagli en Armando Obispo vanwege blessures, enkele dagen voor de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen tegen RKC Waalwijk.

PSV-tijd Teze

Teze was in het afgelopen kampioensjaar van grote waarde voor PSV: als rechtsback kwam hij liefst 45 keer in actie. Daarin was hij bovendien goed voor 3 doelpunten en 12 assists.

