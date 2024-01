PSV start met twee andere basisspelers aan bekerkraker tegen Feyenoord

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het duel met Feyenoord bekendgemaakt. De trainer van de Eindhovenaren voert twee wijzigingen door vergeleken met het Eredivisie-duel met FC Utrecht afgelopen weekend. 'Bekerdoelman' Joël Drommel mag het vanaf de aftrap laten zien, net als Hirving Lozano. Walter Benítez en Yorbe Vertessen verhuizen naar de bank. Het duel in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Drommel verdedigt het doel van de Eindhovenaren en ziet vier verdedigers voor zich staan: Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Ramalho maakte tegen FC Utrecht geen beste beurt, maar staat dus opnieuw in de basis.

Op het middenveld kiest Bosz opnieuw voor Schouten als controleur. Malik Tillman en Guus Til hebben een meer aanvallende rol op het middenveld toebedeeld gekregen van Bosz. De oefenmeester kiest in de voorhoede voor spits Luuk de Jong en vleugelspelers Johan Bakayoko (rechts) en Lozano (links).

Grote afwezige bij de Eindhovenaren is Joey Veerman. De Volendammer kampt met kuitklachten, die hem ook al weerhielden van speelminuten tegen FC Utrecht. "Helaas, maar ik praat nooit over spelers die er niet bij zijn", vertelde Bosz dinsdag. "Ik focus me op spelers die er wel zijn. We hebben een groep van 24 spelers en een aantal jongens is niet beschikbaar. We moeten het moet dit team doen en ik moet zorgen dat ik spelers in hun kracht breng.”

PSV speelde in Utrecht gelijk en daarmee kwam er een einde aan de zeer imposante winstreeks van zeventien wedstrijden sinds de start van het Eredivisie-seizoen. Tot een paniekreactie leidde dat allerminst bij Bosz. "Als ik al zeg dat we dit seizoen misschien ergens een punt gestolen hebben, dan zou dat bij Utrecht zijn. Verder niet. We hebben zondag wat slechter gespeeld dan ik aanvankelijk heb gedacht. Ik geloof niet dat er daarna iets weg was bij ons, want ik zie hoe de jongens trainen, hoe fit en scherp ze zijn."

Yorbe Vertessen maakt woensdag mogelijk zijn laatste minuten in het shirt van PSV. De Belgische vleugelaanvaller wil door een gebrek aan perspectief vertrekken en kan rekenen op zeer concrete interesse van FC Union Berlin. Bosz wil hem het liefst niet kwijt. "Ik snap dat hij meer wil spelen, maar hij zal ook snappen dat de club om alle prijzen meedoet en ik hem er graag bij zal houden. Voor beide kanten is van alles te zeggen. Of hij er na de bekerwedstrijd ook nog is? Ik ga niet over het transferbeleid."

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Tillman, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties