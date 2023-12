PSV speelt AZ helemaal zoek: Saibari maakt weergaloos teamdoelpunt

PSV is zondag waanzinnig begonnen aan de topper tegen AZ. De Eindhovenaren stonden na zestien minuten met 0-3 voor en zijn op weg naar de zestiende overwinning op rij in de Eredivisie. Met name de tweede goal, afgemaakt door Ismael Saibari, was van grote schoonheid.

Al in de negende minuut kreeg PSV een strafschop, nadat Malik Tillman net eerder bij de bal was dan keeper Hobie Verhulst, die de aanvallende middenvelder aantikte. Luuk de Jong schoot de penalty onberispelijk binnen: 0-1.

???? Goal: Ismael Saibari | AZ Alkmaar 0-1 PSV | Assist: Luuk de Jongpic.twitter.com/quWYMzHGYN — FootColic ?? (@FootColic) December 17, 2023

Twee minuten later fungeerde De Jong als aangever bij een fantastisch doelpunt van de Eindhovenaren. Saibari zette de aanval zelf op met een dribbel door de as van het veld. Na een een-twee met De Jong, die de bal feilloos neerlegde voor de Marokkaans-Spaanse middenvelder, kon Saibari in alle vrijheid afdrukken: 0-2

Alles wat PSV in het eerste kwartier aanraakte veranderde in goud. Sergiño Dest maakte er in de zestiende minuut 0-3 van. De Amerikaanse back brak over de linkerflank door en wist uit een lastige hoek diagonaal binnen te schieten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 16 16 0 0 50 48 2 Feyenoord 16 12 2 2 34 38 3 FC Twente 16 10 4 2 15 34 4 AZ 16 10 3 3 21 33 5 Ajax 16 7 4 5 5 25 6 Go Ahead Eagles 16 6 5 5 3 23 7 Sparta Rotterdam 16 6 4 6 0 22 8 NEC 16 5 6 5 3 21 9 sc Heerenveen 16 6 1 9 -6 19 10 Fortuna Sittard 16 5 4 7 -11 19 11 PEC Zwolle 16 5 3 8 -5 18 12 Excelsior 16 3 8 5 -5 17 13 FC Utrecht 16 4 5 7 -9 17 14 Almere City FC 16 4 4 8 -16 16 15 Heracles Almelo 16 4 3 9 -19 15 16 RKC Waalwijk 16 4 2 10 -13 14 17 FC Volendam 16 3 2 11 -22 11 18 Vitesse 16 3 2 11 -25 11

