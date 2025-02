PSV slaat laat in de transferwindow heel belangrijke slag met topdeal

Ricardo Pepi heeft zijn toekomst aan PSV verbonden. De Eindhovenaren maken via de eigen kanalen wereldkundig dat de Amerikaanse spits tot 2030 heeft bijgetekend in de Lichtstad.

Het is een 'week van uitersten' voor Pepi. De in Texas geboren aanvaller liep een vervelende knieblessure op tegen Liverpool (3-2 winst) en staat zodoende maandenlang langs de kant.

Toch was er deze week ook reden voor een glimlach bij de 22-jarige voorhoedespeler. Voor het Champions League-treffen met the Reds, waar Pepi overigens ook trefzeker was, bereikte hij een akkoord met PSV over de verlenging van zijn verbintenis.

Inmiddels zijn de laatste krabbels gezet en is Pepi tot 2030 verbonden aan PSV. Zijn vorige contract in het Philips Stadion liep medio 2028 af. Voor de Amerikaans international was er deze winter veel interesse.

West Ham United legde enkele concrete biedingen neer voor Pepi en was bereid heel ver te gaan voor zijn komst. Een bedrag van 35 miljoen euro werd naar verluidt zelfs op tafel gelegd, maar het was niet genoeg om Earnest Stewart te verleiden tot een verkoop.

"Het is een moeilijke week voor mij, maar ik ben op dit moment toch erg blij en dat komt door deze deal", reageert Pepi tegenover de clubkanalen op zijn nieuwe deal.

"Dankzij de enorme hoeveelheid liefde en kansen die PSV mij geeft en de bijzondere club die PSV is, had ik geen enkele twijfel over het verlengen van mijn contract. We hebben samen al veel onvergetelijke momenten beleefd en hopelijk volgen er nog veel speciale mijlpalen."

Pepi reist nu af naar zijn thuisland om in Los Angeles een medische ingreep te ondergaan. "Dit is helaas het risico van ons vak, maar ik verzeker jullie dat ik zo snel mogelijk terug zal zijn.”