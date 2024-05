PSV bevestigt nieuwe deal voor Ismael Saibari: ‘We slaan een mooie slag’

PSV heeft het contract van Ismael Saibari opnieuw opengebroken en verlengd, zo is dinsdag officieel naar buiten gekomen. De international van Marokko (23) ligt nu tot medio 2029 vast in het Philips Stadion. De oude verbintenis van Saibari bij de landskampioen uit Eindhoven liep door tot de zomer van 2028.

"Het seizoen was al prachtig, maar dit is voor mij de kers op de taart. Ik ben heel blij, dat ik nog jaren bij PSV mag blijven", jubelt Saibari. "De club geeft opnieuw aan dat ze vertrouwen in me hebben. Het is aan mij om dat op het veld uit te betalen. Ik wil de komende seizoenen doorgroeien en natuurlijk alles winnen wat er te winnen valt."

"Ismael heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Van PSV Academy tot de UEFA Champions League en alles daartussen; steeds heeft hij zijn waarde bewezen", is directeur voetbalzaken Earnest Stewart complimenteus. "Hij combineert power met techniek en dat maakt hem een zeer bijzondere speler. Hij had nog een contract tot de zomer van 2028 en we zijn blij daar een jaar aan toe te kunnen voegen. PSV slaat daarmee een mooie slag."

Saibari tekende in 2022 een verbintenis tot medio 2025. Een jaar later, in september 2023, besloot de technische leiding om het contract voor de eerste keer open te breken en te verlengen tot na afloop van het seizoen 2027/28. Nog geen jaar later schuift PSV Saibari een verbintenis voor met een looptijd van in totaal vijf seizoenen.

Betere voorwaarden

Hetschrijft dinsdag dat er 'betere voorwaarden' zijn opgenomen in de kersverse deal. "PSV kan daardoor in de toekomst een hogere transfervergoeding vragen voor Saibari, waar de club volledig in gelooft", aldus clubwatcher Rik Elfrink.

Saibari maakte afgelopen seizoen met name indruk in de Champions League-wedstrijden tegen Arsenal en Sevilla. Wat trainer Peter Bosz daarnaast erg bevalt is dat de middenvelder op 8, 10 en aan de zijkanten inzetbaar is. Saibari genoot de afgelopen tijd interesse uit vooral de Premier League, maar kiest bewust voor nog minstens een jaar bij PSV.

Het was voor PSV een van de speerpunten om Saibari en Malik Tillman, die werd gehuurd van Bayern München, voor langere tijd aan zich te binden. De Amerikaanse middenvelder zette onlangs zijn handtekening onder een contract tot medio 2028 in Eindhoven.

International

Saibari nam met Marokko in januari deel aan de Afrika Cup en is inmiddels een vaste waarde op het middenveld van de. De teller qua interlands staat inmiddels op zes. Saibari debuteerde vorig jaar september in de nationale ploeg.

Voor PSV kwam Saibari tot dusver 61 keer in actie, met daarin 8 goals en 7 assists. De spelmaker werd afgelopen seizoen dus voor het eerst kampioen met de Eindhovenaren. Hij wist eerder al twee keer de TOTO KNVB Beker te winnen en was tevens tweemaal winnaar van de Johan Cruijff Schaal.

