PSV presenteert het nieuwe uitshirt voor 2023/24: ‘Always changing the game’

Zaterdag, 13 mei 2023 om 11:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:10

PSV heeft zaterdagochtend het uitshirt voor komend seizoen bekendgemaakt. Anwar El Ghazi, André Ramalho en Guus Til staan model in het nieuwe uitshirt. Het tenue is al online te bestellen in de fanshop van PSV.

“PSV is always changing the game, celebrate creativity”, schrijven de Eindhovenaren bij de presentatie van het nieuwe uitshirt. PSV heeft gekozen voor een beige tenue met bordeaux rode accenten in de kraag en op de mouwen. Brainport Eindhoven is ook komend seizoen als hoofdsponsor op het shirt terug te zien.

PSV is always changing the game ??#CelebrateCreativity — PSV (@PSV) May 13, 2023

“De inspiratie voor het ontwerp van het uitshirt wordt vaak gehaald uit het verleden van de club. Op het PSV uitshirt zijn gave details te vinden die het voetbalverleden van PSV benadrukken", zo wordt het nieuwe uitshirt door de Eindhovenaren beschreven. “De prachtige ‘champagne’ kleurstelling geeft het shirt een klassieke uitstraling.”

Waar Feyenoord zich zondag met winst op Go Ahead Eagles tot kampioen van Nederland kan kronen, heeft PSV goede papieren om tweede te eindigen. Met nog drie duels te gaan bedraagt de voorsprong op nummer drie Ajax momenteel vijf punten. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij wacht zondag een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Indien PSV erin slaagt om de tweede plaats vast te houden, verzekert het zich komend seizoen van de voorronde van de Champions League.