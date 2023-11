PSV presenteert ‘dubieuze’ nieuwe eigenaar van skybox in Philips Stadion

Vrijdag, 10 november 2023 om 06:57 • Laatste update: 06:59

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. In deze editie van VZ Social aandacht voor een wel heel bijzondere skybox-eigenaar bij PSV.

De Eindhovenaren hebben namelijk Ferry Bouman gepresenteerd als trotse nieuwe eigenaar van een skybox in het Philips Stadion, zo valt te zien op de officiële kanalen van de club. Bouwman, het Netflix-karakter dat wordt gespeeld door PSV-fan Frank Lammers, is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de meest populaire personages in de Nederlands-Belgische seriegeschiedenis.

???? NIEUWE SKYBOX EIGENAAR ????#FerryBouman is de trotse eigenaar van een skybox bij PSV geworden! ????#FerryDeSerie pic.twitter.com/LR4IedY7u4 — PSV (@PSV) November 9, 2023

De presentatie is onderdeel van een marketingcampagne om nieuw werk onder de aandacht te brengen van Netflix: Ferry de Serie. In de nieuwe productie is Bouwman wanhopig op zoek naar geld en krijgt hij een gouden kans als een van de grootste dealers in Noord-Brabant wegvalt na een geruchtmakende arrestatie. In totaal telt de serie acht afleveringen.

Eerder was Bouwman te zien in de succesvolle Netflix-serie Undercover. Daarin speelde hij een drugsbaron, die op de huid werd gezeten door twee undercoveragenten. Zij leidden een dubbelleven en infiltreerden in de organisatie van Bouwman, door onder meer bij hem op de camping te gaan wonen, met als doel hem uiteindelijk te ontmaskeren.