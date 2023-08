PSV pakt door en haalt Jerdy Schouten voor gedeeld record binnen

Woensdag, 16 augustus 2023 om 15:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:15

Jerdy Schouten mag zichzelf voortaan speler van PSV noemen. De 26-jarige middenvelder ondervond tijdens de medische keuring geen enkel probleem en zette daarna zijn handtekening onder een vijfjarig contract in het Philips Stadion. PSV legt 12 miljoen euro exclusief bonussen neer voor Schouten, die bij Bologna nog drie seizoenen vastlag. De Eindhovenaren betalen inclusief bonussen naar verluidt maximaal vijftien miljoen euro en evenaren daarmee het inkomende transferrecord van Noa Lang. Voor hem werd inclusief 'haalbare' bonussen ook 15 miljoen euro betaald.

AC Milan was ook in de markt voor Schouten en de Italiaanse grootmacht had zelfs 20 miljoen euro over voor de voormalig middenvelder van Excelsior en ADO Den Haag. De enkelvoudig international van het Nederlands elftal kiest met PSV echter voor een terugkeer in de Eredivisie. Schouten bereikte onlangs al een persoonlijk akkoord met zijn nieuwe werkgever en beide partijen zijn nu dus tot een definitief akkoord gekomen. Het is de verwachting dat hij snel zal debuteren voor de winnaar van de Johan Cruijff Schaal.

Back in his home country ?? pic.twitter.com/vCIH7IqxDS — PSV (@PSV) August 16, 2023

Schouten maakte in de zomer van 2019 de overstap van Excelsior naar Bologna. De Italianen betaalden destijds ruim twee miljoen euro, wat een transferrecord voor de Kralingers betekende. De komst van Schouten bleek een schot in de roos voor Bologna. De inmiddels 26-jarige controleur speelde sinds zijn komst 109 duels voor i Rossoblù. Ook vorig seizoen was de Nederlander verzekerd van een plek bij de eerste elf.

Transferzomer PSV

Trainer Peter Bosz voorziet zijn selectie dus wederom van een kwaliteitsinjectie. PSV haalde eerder Lang, Ricardo Pepi en Malik Tillman naar Eindhoven en met de komst van Schouten stijgen de transferuitgaven naar bijna 40 miljoen euro. Voor Tillman werd een huurbedrag van een miljoen euro neerlegd, met daarbij de optie om de middenvelder volgend jaar definitief over te nemen van Bayern München. In dat geval moet een bedrag van tussen de 12 en 14 miljoen worden overgemaakt richting Duitsland.