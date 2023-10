PSV-opponent Sevilla strikt WK-bondscoach als opvolger JosÃ© Luis Mendilibar

PSV-opponent Sevilla strikt WK-bondscoach als opvolger José Luis Mendilibar

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 20:18 • Lars Capiau

Sevilla heeft de opvolger van de zondag ontslagen trainer José Luis Mendilibar bekendgemaakt. Diego Alonso, vorige winter nog actief als bondscoach van Uruguay op het WK, neemt het stokje over. Zo moet hij Sevilla boven PSV zien te loodsen in de poulefase van de Champions League.

Alonso gaat daarmee zijn eerste trainersklus in Europa aan. De Uruguayaan stond eerder aan het roer bij CF Monterrey en CF Pachuco in Mexico, waarna hij Inter Miami, de huidige ploeg van Lionel Messi, trainde.

In januari 2022 startte de oud-speler van onder meer Valencia en Atlético Madrid zijn werkzaamheden als bondscoach van Uruguay. Op het WK strandde hij met zijn ploeg in de groepsfase. Alonso eindigde derde, met vier punten. Portugal (zes punten) en Zuid-Korea (meer goals gemaakt) eindigden boven Uruguay, waar Ghana de groep als hekkensluiter afsloot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sevilla zag met de teleurstellende veertiende plaats in de competitie geen andere keus dan Mendilibar te ontslaan, vijf dagen na het met 2-2 gelijkgespeelde duel met PSV. Voor Mendilibar was het gelijkspel met Rayo Vallecano (2-2) afgelopen zondag de druppel.

Mendilibar was uiteindelijk zeven maanden actief in Spaanse dienst. Na zijn entree keerde het tij aanvankelijk nog: in de laatste twaalf competitieduels van vorig seizoen werd er slechts drie keer verloren. Ook won Sevilla de Europa League-finale ten koste van AS Roma (1-1, 4-1 na strafschoppen), waarmee het zich kwalificeerde voor de Champions League.

In het miljardenbal sprokkelde Sevilla twee punten. Naast het gelijke spel tegen de Eindhovenaren werd er ook tegen RC Lens geremiseerd. In totaal stond Mendilibar 28 officiële wedstrijden aan het roer bij Sevilla. Daarvan wist hij er tien te winnen, terwijl hij elf keer gelijkspeelde en zeven keer verloor.

Alonso troeft met zijn aanstelling enkele andere managers af. In de Spaanse media gingen diverse namen de rondte. De bij Wolverhampton Wanderers ontslagen en oude bekende Julien Lopetegui en Bournemouth-manager Andoni Iraiola zouden hoog op het verlanglijstje hebben gestaan in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán