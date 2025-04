PSV opent jacht op 'kanon met internationale ervaring'

PSV is op zoek naar een ‘kanon met internationale ervaring’ voor onder de lat komend seizoen. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad in een analyse. Wie de regerend landskampioen met dat profiel op het oog heeft is niet bekend.

Walter Benítez vertrekt na dit seizoen transfervrij en dus moet technisch directeur Earnest Stewart op zoek naar een nieuwe man voor onder de lat. Joël Drommel ligt nog tot volgend jaar zomer vast in Eindhoven, maar wil niet nóg een seizoen tweede viool spelen.

Mocht de in Bussum geboren doelman óók vertrekken, moet Stewart dus twee nieuwe keepers binnenhalen. Rik Elfrink schrijft dat PSV vooral over de landsgrenzen zoekt naar een nieuwe sluitpost.

“PSV heeft momenteel vooral buitenlandse keepers op de radar staan als potentiële eerste doelman. Eerder deze week kwam een aantal Nederlandse namen naar buiten, maar zij worden ‘slechts’ gevolgd.”

Nick Olij en Robin Roefs werden gelinkt aan PSV, dat dus in eerste instantie andere plannen heeft. “PSV mikt voor de nieuwe eerste keeper voorlopig op een ‘kanon’ met internationale ervaring. Afhankelijk van de toekomst van Drommel kan er nog een doelman komen.”

Hele drukke transferzomer verwacht

Stewart gaat in ieder geval een drukke zomer tegemoet. Marco Timmer van Voetbal International schreef vrijdag in een analyse dat een aantal spelers (transfervrij) lijkt te vertrekken. Naast Benítez zijn ook Rick Karsdorp en Olivier Boscagli aan hun laatste maanden bij de club bezig.

De koopoptie in het huurcontract van Tyrell Malacia wordt bovendien hoogstwaarschijnlijk niet gelicht. De kans is aanwezig dat Richard Ledezma ook vertrekt bij PSV. De Eindhovenaren hebben de Amerikaans international een aanbieding gedaan, maar er is nog altijd geen reactie gekomen.

Of de toekomst van Mauro Júnior bij PSV ligt, is ook nog maar zeer de vraag. De multifunctionele Braziliaan wordt zeer gewaardeerd, maar heeft ‘behoorlijk stevige eisen’ neergelegd bij de club. De onderhandelingen lopen wel nog altijd.

PSV is ook nog in gesprek met zowel Ivan Perisic als Luuk de Jong. Laatstgenoemde neemt pas na het seizoen een beslissing over zijn toekomst, omdat hij zich wil richten op het behalen van Champions League-voetbal. Van onder meer Noa Lang en Johan Bakayoko is bekend dat zij een vertrekwens hebben.