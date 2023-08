PSV ontvangt bod van 25 miljoen euro vanuit Premier League

Donderdag, 24 augustus 2023 om 20:20 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:38

Burnley heeft zich opnieuw bij PSV gemeld voor Johan Bakayoko, zo wordt donderdagavond bekend. Zowel Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad als Marco Timmer van VI meldt dat de Engelse club een bod heeft gedaan. Het zou gaan om een aanbieding van tussen de 20 en 25 miljoen euro en de verwachting is dat dit bod zal worden afgeslagen.

Eerder deze maand meldde Burnley zich ook al bij PSV voor Bakayoko, al is niet bekend met wat voor bedrag de Engelsen destijds aanklopten. Elfrink meldt nu dat PSV minstens 35 miljoen verlangt voor de Belg. Totdat een dergelijk bedrag op tafel komt, zullen de Eindhovenaren niet openstaan voor een verkoop van Bakayoko. Om die reden wordt verwacht dat het huidige bod van Burnley ook naar de prullenbak verwezen zal worden.

In januari wees PSV nog een bod van naar verluidt vijftien miljoen euro vanuit Paris Saint-Germain op de 20-jarige aanvaller af en ook Napoli zou interesse hebben. PSV verwacht echter dat Bakayoko in de toekomst een veelvoud waard zal zijn en hoopt dus op een langer verblijf in Eindhoven. De buitenspeler heeft in het Philips Stadion nog een contract tot medio 2026.

Burnley is al langere tijd naarstig op zoek naar een buitenspeler. Eerder probeerden the Clarets ook Mohamed Daramy los te weken bij Ajax, maar de Deen vertrok uiteindelijk voor naar verluidt zeventien miljoen euro naar Stade Reims. De ploeg van Vincent Kompany promoveerde afgelopen seizoen naar de Premier League. In de eerste wedstrijd terug op het hoogste niveau werd met 0-3 verloren van Manchester City.