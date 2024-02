PSV ontroert met prachtige video in aanloop naar kraker tegen Dortmund

PSV komt in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund van dinsdagavond met een bijzonder fraaie video op de social media-kanalen. De ontroerende beelden van een vader en een zoon die allebei voor de Eindhovense club zijn kunnen rekenen op de nodige complimenten op met name X, het voormalige Twitter.

In de video is te zien hoe een jonge PSV-supporter op bezoek gaat bij zijn bejaarde vader, die steeds minder goed kan praten en functioneren. Een medewerker van de thuiszorg vertelt de aanhanger van de Champions League-deelnemer dat het eigenlijk steeds slechter gaat met zijn vader.

De vader lijkt echter op te leven als zijn zoon een ode brengt aan het 'tactische meesterbrein' Peter Bosz. De oude man countert direct door te zeggen dat in zijn tijd Guus Hiddink aan het roer stond bij PSV. "Die wist pas hoe je een echt team kon creëren. Wij wonnen zeventien wedstrijden op rij in de Eredivisie. Dat was geen team nog gelukt, dat was uniek."

"Maar dat is dit seizoen ook gelukt, pap", verwijst de zoon naar de ongeslagen reeks van deze jaargang. "Zeventien duels op rij ongeslagen in de competitie. 59 goals voor en maar 7 tegen." Vader en zoon sommen vervolgens de grote namen op uit de twee elftallen die PSV zo succesvol maakten.

De bejaarde man heeft vooral goede herinneringen aan de Europa Cup I-finale van 1988. "We wonnen van Benfica. Wij schreven geschiedenis, tot op de dag van vandaag." De zoon is het daar roerend mee eens: "1988 was uniek, pap. Dat zullen we nooit meer vergeten."

"Maar dit team doet ons PSV weer dromen. En ook al lijkt het onmogelijk, het is toch mogelijk. En dat begint vanavond, samen." De jonge PSV-fan tovert vervolgens twee kaarten tevoorschijn voor het Champions League-duel met Dortmund. De vader vecht tegen zijn tranen en omhelst zijn zoon.

De indrukwekkende video in aanloop naar de Europese kraker kan op veel sympathie rekenen op de sociale media. "Ook het mediateam is Champions League-niveau. Mooi gedaan", krijgt PSV als compliment van een gebruiker op X.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties