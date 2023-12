PSV Onder 19 verliest van al uitgeschakeld Arsenal en ligt uit de Youth League

PSV Onder 19 is er niet in geslaagd de knock-outfase van de Youth League te halen. De ploeg van trainer Vincent Heilmann verloor op eigen veld met 1-3 van Arsenal, dat al lang en breed was uitgeschakeld. Amario Cozier-Duberry was met een dubbelslag de grote plaaggeest voor de Eindhovenaren. RC Lens (groepswinnaar) en Sevilla gaan door naar de knock-outfase van het jeugdtoernooi.

PSV wist van tevoren dat Lens en Sevilla met 1-1 gelijk hadden gespeeld. Dat hield in dat Sevilla tweede stond met negen punten, terwijl PSV voor aanvang van het duel met Arsenal zeven punten had. Het doel was dus duidelijk voor de jeugdige Eindhovenaren: drie punten pakken.

De wedstrijd kon haast niet slechter beginnen voor PSV. Arsenal, dat slechts één punt verzamelde in vijf wedstrijden, pakte na vijf minuten de leiding op De Herdgang. Een prima counter van the Gunners belandde via Myles Lewis-Skelly en Charles Sagoe Jr bij Cozier-Duberry, die simpel binnentikte: 0-1.

PSV werd langzaam maar zeker sterker en kreeg na ruim een half uur spelen waar het naar zocht. Doelman Roy Steur stond aan de basis van de gelijkmaker met een goede uitworp. Julian Kwaaitaal zette goed door en bracht de bal bij Jesper Uneken, die van dichtbij knap binnentikte: 1-1.

PSV moest na rust de winnende forceren, al kwam Arsenal er ook gevaarlijk uit op de counter. Zo creëerde Sagoe Jr wat ruimte voor zichzelf aan de linkerkant van de zestien, om vervolgens in het zijnet te schieten. Ook Omari Benjamin kwam dichtbij, maar in de een-op-een met Steur schoot hij naast.

Arsenal was in die fase de bovenliggende partij en PSV kon Engels gevaar maar niet voorkomen. Het leidde zo'n twintig minuten voor tijd tot de voorsprong voor de bezoekers, toen Cozier-Duberry de bal op fraaie wijze in de bovenhoek krulde: 1-2. PSV moest dus minimaal twee keer scoren, maar kansen werden er amper gecreëerd.

De frustratie nam hier en daar toe, wat leidde tot een opstootje waar Yiandro Raap bij betrokken was. De invaller kreeg geel te zien van de scheidsrechter. Uneken kreeg vlak daarna de kans om de gelijkmaker binnen te schieten, maar de spits schoot over. Aan de andere kant besliste Josh Nichols het duel, door via de binnenkant van de paal binnen te schieten: 1-3.

