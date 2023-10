PSV niet volledig fris daags voor Sevilla: naast Schouten ook andere vraagtekens

Maandag, 2 oktober 2023 om 17:18 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:29

PSV neemt het dinsdagavond in de Champions League op tegen Sevilla. Peter Bosz en Luuk de Jong schoven maandagmiddag aan bij de voorbeschouwende persconferentie op het duel met de Spanjaarden. Bosz vertelt dat bepaalde spelers nog ‘een vraagteken’ zijn, waaronder Jerdy Schouten.

PSV verloor ruim twee weken geleden van Arsenal (4-0), terwijl Sevilla en RC Lens gelijkspeelden (1-1). “Je speelt thuis en hebt de eerste wedstrijd niet gewonnen”, begint Bosz. “Dan wil je het tweede duel wel ‘onder de warme douche’ afsluiten. Wat voor lessen ik heb getrokken uit de wedstrijd tegen Arsenal? Dat we het in alle geledingen beter moeten doen. Ik vond ons in balbezit wel goed spelen, alleen zijn we niet tot echte kansen gekomen. Verdedigend moeten we dat beter doen.”

“Sevilla heeft veel ervaring”, zegt de trainer over de tegenstander. “Ik vind dat ze goed kunnen voetballen. Dat kunnen bijna alle Spaanse ploegen erg goed. Sevilla is daar geen uitzondering op. Als we druk zetten, dan moeten we dat echt goed doen. Het is een vaardige ploeg, met ook nog eens veel snelheid. Zeker voorin.” Bosz heeft Sevilla afgelopen weekend zien spelen tegen FC Barcelona (1-0 verlies). “Ik vond ze toen echt goed. Ze hielden niet alleen tegen, maar voetbalden zelf ook goed en zetten hoog druk.”

“Dat was een leuke wedstrijd om naar te kijken, er gebeurde veel. Toen heb je de werkelijke kracht van Sevilla kunnen zien”, vervolgt hij. “Iedereen roept nu dat ze veertiende staan, maar je moet niet vergeten dat ze de eerste drie wedstrijden van de competitie verloren hebben. Daarom staan ze dus ook zo laag.” Schouten is nog een twijfelgeval voor het duel met Sevilla van dinsdag. “We trainen zometeen nog en als het goed is doet hij dan mee, net als zondag. Na de training beslis ik of ik hem opstel of niet. Er zijn ook andere jongens die nog een vraagteken zijn.”

Luuk de Jong

De aanvoerder van PSV speelde 94 wedstrijden voor Sevilla en legde met de club beslag op de Europa League van 2020. “Wat het geheim van Sevilla is? Dat is een hele goede vraag”, zegt De Jong. “In Europa komt er iets speciaals bij ze los. Wat dat precies is, vind ik moeilijk te zeggen. Het leeft enorm binnen de club, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik zie zeker kansen voor ons dinsdag. We zullen op en top gefocust en geconcentreerd moeten zijn. De kleine details zijn zó belangrijk in de Champions League, dat hebben we ook tegen Arsenal gezien.”

