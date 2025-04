PSV neemt voor supporters ongunstige maatregel voor volgend seizoen

De seizoenkaarten van PSV voor het seizoen 2025/26 worden vijf procent duurder, zo weet het Eindhovens Dagblad vrijdag te melden. PSV vindt het stijgingspercentage mede verantwoord vanwege de toegenomen beveiligingskosten.

PSV liet de prijzen voor een seizoenkaart vorig jaar april eveneens met vijf procent stijgen. Uiteindelijk werden er 28.000 seizoenkaarten verkocht voor de huidige voetbaljaargang.

De plaatsen in het Philips Stadion zijn doorgaans in rap tempo uitverkocht. Daarnaast heeft PSV circa 10.000 supporters op de wachtlijst staan voor een seizoenkaart. De Eindhovenaren denken hierdoor serieus na over uitbreiding van het stadion, een project dat in 2030 moet starten.

PSV schreef vorig seizoen 24 miljoen euro bij met de verkoop van seizoenkaarten en de losse kaartverkoop. Dat bedrag is ongeveer een zesde van de totale omzet in Eindhoven.

De verwachting is dat dat bedrag voor dit seizoen enkele miljoenen hoger zal liggen. De totale inkomsten zijn ook gestegen, daar PSV met deelname aan de Champions League de nodige miljoenen heeft getoucheerd.

PSV is met de huidige tweede plaats hard op weg naar een nieuw avontuur in de Champions League, en de bijbehorende miljoenen. Met nog vijf speelronden te gaan bedraagt de voorsprong op nummer drie Feyenoord vijf punten.

Het Eindhovens Dagblad weet dat PSV de zogeheten all in-kaart in stand houdt. Met een dergelijk ticket heeft men toegang tot alle wedstrijden in de Eredivisie, TOTO KNVB Beker, Europa en vriendschappelijk. De prijs van zo'n ticket ligt 85 procent hoger dan een seizoenkaart, waarmee alleen de zeventien thuisduels in competitieverband kunnen worden bezocht.