PSV neemt definitief afscheid van Romero en maakt 7,5 miljoen euro verlies

Vrijdag, 29 september 2023 om 17:46 • Bart DHanis

PSV kan het hoofdstuk Maximiliano Romero definitief afsluiten, zo weet Rik Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad vrijdagmiddag te melden. De Eindhovenaren weten de Argentijnse spits voor 2,5 miljoen euro te slijten aan Racing Club, waar hij al sinds juni van 2022 op huurbasis voor uitkomt.

Daarmee komt er een einde aan het dienstverband van Romero in Eindhoven. Het nieuws dat hij zijn carrière definitief bij Racing Club ging vervolgen, hing al een tijdje in de lucht: de club had een optie tot koop die onder bepaalde voorwaarden verplicht gesteld werd. Aan deze voorwaarden is nu voldaan en dus mag PSV spoedig 2,5 miljoen euro bijschrijven.

Dat is een schamele troost voor de Eindhovenaren, daar de club in 2018 nog 10 miljoen euro neertelde voor de inmiddels 24-jarige spits. Romero wist echter niet te imponeren in het Philips Stadion. Sinds zijn komst van Vélez Sarsfield kwam hij slechts zeventien keer in actie voor PSV. Hij wist een doelpunt te maken en liet twee assists noteren.

In zijn geboorteland gaat het hem iets beter af. Romero speelde voor Racing Club tot dusver 56 duels. Hij vond daarin 10 keer het net en was 6 keer aangever bij een treffer. Romero heeft de verwachtingen dus nergens echt waar kunnen maken, al heeft dat ook te maken met veelvuldig blessureleed. Tussen september 2020 en 2021 was de spits annex linksvoor een jaar geblesseerd aan zijn knie en ook een liesblessure speelde hem parten.