Richard Ledezma gaat zijn carrière vervolgen in Mexico. De PSV’er is gesignaleerd op een Mexicaans vliegveld en gaat spoedig zijn handtekening zetten onder een contract bij Chivas.

PSV haalde Ledezma begin 2019 naar Nederland. De Amerikaan, die op meerdere posities uit de voeten kan, speelde uiteindelijk 47 wedstrijden voor Jong PSV en kwam 62 keer in actie voor het eerste elftal van de Eindhovenaren.

Afgelopen seizoen werd hij 21 keer opgesteld in de Eredivisie door trainer Peter Bosz. Opvallend genoeg onderging Ledezma dit seizoen een opvallende ontwikkeling: Bosz zette hem steeds vaker als rechtsback in, terwijl hij van origine een middenvelder is.

Een nieuw contract bij de Eindhovenaren behoorde tot de mogelijkheden, maar Ledezma zag daar zelf vanaf. De overstap naar Chivas is bijna in kannen en kruiken. De transfervrije middenvelder liet tegenover Mexicaanse media weten snel zijn handtekening te gaan zetten.

Eerder werd al bekend dat Club América de 24-jarige PSV’er transfervrij wilde overnemen, terwijl ook Deportivo Guadalajara interesse had. Ledezma kiest nu dus voor een overstap naar Chivas, waarmee PSV een samenwerkingsverband heeft.

Van Olivier Boscagli, Lucas Pérez, Walter Benítez en Karsdorp is al bekend dat zij PSV transfervrij gaan verlaten. Luuk de Jong en Ivan Perisic lopen net als Ledezma ook uit hun contract. PSV is nog in gesprek met het duo over een nieuw contract. Perisic wees eerder een aanbod van Olympique Marseille af en staat in de belangstelling van FC Barcelona.