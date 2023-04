PSV moet vrezen: PSG denkt serieus na over terugkeer van Xavi Simons

Donderdag, 20 april 2023 om 18:24 • Guy Habets

Xavi Simons kan komende zomer wellicht terugkeren bij Paris Saint-Germain. Dat meldt le Parisien, dat weet dat technisch directeur Luis Campos zeer gecharmeerd is van de spelmaker van PSV. De ontwikkeling van Simons in het Philips Stadion wordt nadrukkelijk gevolgd en middels de beruchte clausule in het contract van de middenvelder kan hij teruggehaald worden. Simons moet dat zelf wel willen.

Afgelopen zomer slaagde PSV erin om Simons transfervrij over te nemen van de Parijzenaars, maar er moest toen wel een terugkoopclausule in het contract worden opgenomen. Le Parisien schrijft dat PSG sinds toen regelmatig contact heeft met Simons en dat een terugkeer onderwerp van gesprek is. De kampioen van Frankrijk zou twaalf miljoen euro moeten neertellen om de negentienjarige spelmaker naar Parijs te kunnen halen, maar dan is het wel afhankelijk van Simons zelf. Als die liever bij PSV blijft dan dat hij terugkeert bij PSG, dan is een transfer van de baan.

Campos weegt ondertussen zijn mogelijkheden af. De technische baas van de hoofdstedelingen is onder de indruk van de ontwikkeling van Simons bij PSV en denkt na over een terugkeer, maar moet eerst bepalen hoe de selectie van volgend seizoen eruit komt te zien. Als hij een beeld heeft van het aantal vertrekkers bij PSG en de spelers die in aanmerking komen om ze op te volgen, zal er een knoop doorgehakt worden over het halen van Simons. Die zou alleen een comeback overwegen als hij een serieuze kans op speeltijd krijgt.

Ondertussen hoopt PSV een stokje voor de transfer te steken en zijn de gesprekken met het management van Simons over een opwaardering en verlenging van zijn contract opgestart. De 'PSG-clausule' zou dan uit de verbintenis verwijderd worden. De ervaring die de Eindhovenaren hem kunnen bieden, weegt zwaar voor de Oranje-international. Tijdens zijn laatste seizoen bij PSG, onder trainer Mauricio Pochettino, kwam Simons immers maar tot zes officiële wedstrijden. Voor zijn periode in Parijs speelde Simons in de jeugdopleiding van Barcelona.