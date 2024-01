PSV moet doorschakelen nu transfertarget een contract elders heeft getekend

Miles Robinson gaat definitief niet de overstap maken naar PSV in januari, zo meldt The Athletic. De 26-jarige Amerikaanse verdediger heeft namelijk een contract getekend bij FC Cincinnati en blijft daardoor in de MLS actief. PSV moet dus doorschakelen naar een andere optie.

De Eindhovenaren kenden concurrentie van meerdere teams uit de MLS en Europa. Robinson heeft vorige week ook nog gesproken met een niet nader genoemde club uit de Premier League, zo klinkt het.

Robinson is ‘één van de beste centrumverdedigers van de MLS’, zo valt te lezen bij het gerenommeerde Britse medium. De 27-voudig Amerikaans international was transfervrij sinds zijn vertrek bij Atlanta United, voor wie hij liefst 150 wedstrijden speelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De 1 meter 88 lange mandekker had zich in Eindhoven kunnen voegen bij landgenoten Sergiño Dest, Malik Tillman en Ricardo Pepi. Technisch directeur Earnest Stewart, die ook Amerikaanse roots heeft, had Robinson al maanden op de korrel.

Stewart bevestigde begin november bij Goedemorgen Eredivisie dat PSV interesse had in Robinson. “Hij staat al een tijdje op ons lijstje, samen met een aantal anderen, dus dat klopt.”

De td erkende eveneens dat hij al contact had gehad met de mandekker, maar bevestigde ook dat hij zich niet alleen focuste op de Amerikaan. “Er is contact geweest, maar niet alleen met hem. Ik heb met meerdere spelers contact, want dat is mijn baan.”

PSV wacht rustige transferperiode

Stewart wil de huidige PSV-selectie vooral intact houden tijdens de winterse transferwindow, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De namen van Chris Richards (Crystal Palace) en Aster Vranckx (VfL Wolfsburg) lijken niet langer realistisch, daar eerstgenoemde weer basisspeler is bij de Londenaren en voor Vranckx ‘waarschijnlijk de absolute hoofdprijs’ moet worden betaald.

“En dat druist doorgaans in tegen het beleid van de club”, schrijft Elfrink. “Alom wordt nog wel verwacht dat PSV zich deze winter op de transfermarkt roert als het gaat om een of enkele talent(en). De club speurt in binnen- en buitenland naar mogelijke versterking voor de PSV-academie.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties