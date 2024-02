PSV mist nóg een basisspeler tegen Ajax; Saibari keert terug

De opstelling van PSV voor de kraker tegen Ajax is bekend bij journalist Rik Elfrink. De trainer van de Eindhovenaren kan in Amsterdam nog niet beschikken over Noa Lang, Joey Veerman, Malik Tillman, Ricardo Pepi en ook Guus Til, maar Ismael Saibari verschijnt wel weer aan de aftrap. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Walter Benítez staat onder de lat bij de Eindhovenaren. Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest vormen de verdediging. Het middenveld bestaat uit Mauro Júnior, Jerdy Schouten en nummer 10 Saibari.

Spits en aanvoerder Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links). Noa Lang liep vorige week tegen Almere City een hamstringblessure op en staat voorlopig aan de kant.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In aanloop naar het treffen met Ajax ging het bij PSV vooral over de onrustig verlopen transferperiode. Na de blessure van Lang wilden Bosz en PSV Yorbe Vertessen eigenlijk alsnog niet laten vertrekken naar FC Union Berlin, maar de Belg heeft zijn transfer alsnog te pakken gekregen. De Eindhovenaren slaagden er vervolgens niet in om Couhaib Driouech van Excelsior op de slotdag van de transfermarkt in te lijven. "Ik ben niet bezorgd, we hebben een sterke selectie”, aldus Bosz op de persconferentie.

Koploper PSV is nog altijd ongeslagen in de Eredivisie dit seizoen, al wacht de ploeg na enkele minder overtuigende weken een ogenschijnlijk zware kluif in Amsterdam. "Het blijft natuurlijk wel altijd Ajax en ze zijn een stuk beter bezig onder trainer John van 't Schip”, is Bosz op zijn hoede. "Ze winnen acht van hun laatste negen duels en het ziet er qua voetbal een stuk stabieler uit. Wij staan met dit spel bovenaan, maar de voorhoede van Ajax is altijd in staat om te scoren. Zij zijn de enige Eredivisieploeg die tegen ons twee treffers wist te maken."

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Mauro, Saibari, Schouten; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Bekijk Ajax-PSV live op ESPN via Ziggo!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties