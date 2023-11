PSV mist een van zijn sterspelers in Sevilla: ‘Hij heeft een terugslag’

Dinsdag, 28 november 2023 om 17:27 • Laatste update: 17:38

Noa Lang is niet inzetbaar voor PSV voor de cruciale uitwedstrijd in de Champions League tegen Sevilla. De linksbuiten maakte tegen FC Twente (0-3 winst) zijn rentree als invaller, maar heeft te maken met een terugslag, zo meldt PSV-trainer Peter Bosz op de persconferentie vooruitblikkend op de kraker in Spanje.

"Noa Lang zal er niet bij zijn", aldus Bosz. "Hij heeft een kleine terugslag gehad. Hij komt van een lange blessure terug. Ik ga met hem geen risico nemen."

Lang liep op 8 oktober een hamstringblessure op tegen Sparta Rotterdam (0-4 winst). Aanvankelijk werd gedacht dat de kwetsuur mee zou vallen, maar de 24-jarige aanvaller was bijna twee maanden afwezig. Zaterdag speelde hij voor het eerst een kwartier mee tegen FC Twente.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lang is daarmee ook een groot twijfelgeval voor de topper die PSV komende zondag speelt op bezoek bij Feyenoord.

Hirving Lozano schoof dinsdagmiddag aan bij Bosz voor de persconferentie van PSV. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat de Mexicaan in de basis zal starten tegen Sevilla. "Dat klopt", bevestigt Bosz.

Lozano ondervindt geen hinder meer van de harde overtreding die Mees Hilgers op hem maakte. De verdediger van FC Twente vloog met gestrekt been in op Lozano, die hard geraakt werd. Hilgers kreeg rood, maar Lozano kon de wedstrijd vervolgen.

De wedstrijd tussen Sevilla en PSV begint woensdagavond om 18:45 uur in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa.