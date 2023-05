PSV mikt op Mauro Júnior-route en heeft twee Brazilianen in het vizier

Zondag, 14 mei 2023 om 08:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:57

PSV kan volgende week twee Braziliaanse talenten verwelkomen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De huidige nummer twee van de Eredivisie is van plan om de samenwerking met het Braziliaanse Cruzeiro te intensiveren en gaat Rhuan Gabriel (17) en Ruan Índio (16) testen. Ook komt er een jeugdcoach met hen mee. Het is de bedoeling dat het drietal vijftien dagen blijft.

Vorig jaar oktober maakte PSV bekend dat het ging samenwerken met Cruzeiro. Na de samenwerkingsverbanden met Chivas Guadalajara (Mexico) en Austin FC (Verenigde Staten) betekende dat het derde internationale partnership. Beide clubs zetten in op kennisdeling op het gebied van scouting, opleiding en trainingsmethodiek. De eerste serieuze vruchten lijken daar nu van te worden geplukt door PSV.

Vanaf volgende week zondag krijgt de club namelijk de beschikking over middenvelder Gabriel en aanvaller Índio. Beide spelers kunnen vanwege hun leeftijd nog niet worden vastgelegd door PSV. Indien de proefperiode bevalt, zou eenzelfde route als Mauro Júnior in het verschiet kunnen liggen. Het Eindhovens Dagblad weet dat met name Gabriel een gewild target is. De zeventienjarige middenvelder kwam onder meer drie keer uit voor Brazilië Onder 17.

PSV en Cruzeiro starten de komende jaren verschillende projecten om hun samenwerking kracht bij te zetten. Zo gaan er uitwisselingsprogramma’s plaatsvinden tussen coaches, opleiders en mogelijk (jeugd)team en -spelers. Ook sponsoren en partners van PSV kunnen door de samenwerking voet aan de grond krijgen in Brazilië. Cruzeiro wordt geleid door voormalig PSV'er en Braziliaans icoon Ronaldo. De aanvaller speelde in de jaren negentig twee seizoenen in Eindhovense dienst.