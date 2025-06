PSV wil naast Nick Olij nóg een speler van Sparta Rotterdam en brengt bod uit van 3 miljoen euro

PSV heeft een bod van ongeveer drie miljoen euro uitgebracht op Marvin Young. Dat meldt De Telegraaf. Een paar weken geleden wist transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews al dat de Eindhovenaren contact hadden gezocht met de entourage van de negentienjarige verdediger zelf.

Young geldt als een van de revelaties van afgelopen Eredivisie-seizoen. De geboren Middelburger brak dit jaar definitief door in het eerste van Sparta: hij was goed voor 28 officiële duels in de afgelopen jaargang.

Daarmee speelde hij zich in de kijker bij meerdere clubs. PSV heeft nu dus niet alleen contact gezocht met de entourage van de jonge verdediger, maar inmiddels ook met Sparta zelf.

Het is echter de vraag of het uitgebrachte bod van ongeveer drie miljoen euro genoeg is. Sparta verlangt volgens De Telegraaf vijf miljoen euro voor Young.

De veelzijdigheid van Young maakt hem een interessante kandidaat voor PSV. Hij is inzetbaar als centrale verdediger, maar ook op de rechtsbackpositie. Zodoende kan hij mogelijk de transfervrij vertrokken Richard Ledezma opvolgen.

Young is niet de enige speler van Sparta waar PSV geïnteresseerd in is. Eerder meldde Voetbal International al dat doelman Nick Olij een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Eindhovenaren.

Het Eindhovens Dagblad verwacht dat die overgang gewoon rond gaat komen. Sparta zou ongeveer drie miljoen euro ontvangen voor de doelman, die nog een contract tot medio 2028 heeft op Het Kasteel.