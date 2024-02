PSV maakt supporters dolgelukkig met belangrijke terugkeer: ‘Back in town’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor PSV. De Eindhovense koploper heeft Ismael Saibari terug in aanloop naar het uitduel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

De 22-jarige middenvelder meldde zich donderdag op PSV Campus De Herdgang. Tijdens de competitieduels met Excelsior, FC Twente, FC Utrecht, Feyenoord en Almere City kon trainer Peter Bosz geen beroep doen op Saibari, die met Marokko deelnam aan de Afrika Cup. De rechtspoot lijkt direct inzetbaar tijdens de uitwedstrijd in Amsterdam aankomende zaterdag.

Voor Bosz is de terugkeer van Saibari een opluchting, daar Joey Veerman en Malik Tillman nog altijd twijfelgevallen zijn voor het duel met Ajax. Saibari is eventueel ook een extra optie voor de flanken.

Aanvaller Noa Lang is de komende weken uit de roulatie met een hamstringblessure, terwijl Yorbe Vertessen donderdag naar Union Berlin vertrok. PSV hoopt zich voor het verstrijken van de deadline nog wel te versterken met Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech.

Saibari heeft een enigszins teleurstellende Afrika Cup achter de rug. Titelfavoriet Marokko werd in de achtste finales van het toernooi met 0-2 uitgeschakeld door Zuid-Afrika.

Saibari deed in die wedstrijd slechts 31 minuten mee. Tijdens de eerste twee groepsduels met Tanzania (3-0 winst) en DR Congo (1-1) kwam de geboren Belg helemaal niet in actie. Tegen Zambia (0-1 winst) deed Saibari 67 minuten mee.

Blije supporters

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Op de foto die PSV deelt is te zien dat Saibari, met koffers en Marokko-kledij, terug is bij PSV. “In één keer door vanuit het vliegtuig. Wat een gast”, reageert een supporter van de Eindhovense club. Een ander denkt dat rivaal Ajax met angst toekijkt. “In Amsterdam beven ze nu!”