PSV maakt schoon schip: tien spelers vertrekken, duidelijkheid over huurlingen

Maandag, 29 mei 2023 om 09:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:37

Technisch directeur Earnest Stewart gaat de komende weken schoon schip maken bij PSV, zo schrijft Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Stewart en Marcel Brands zullen de komende week eerst op zoek moeten naar een nieuwe hoofdtrainer. In de spelersgroep gaan er in ieder geval de nodige mutaties plaatsvinden. De verwachting is dat er komende zomer maar liefst tien spelers bij PSV vertrekken.

Volgens Elfrink wil PSV het huidige seizoen zo snel mogelijk achter zich laten. Door ook schoon schip te maken in de technische staf wordt er afscheid genomen van ‘het nodige oud zeer’. Fred Rutten, die door het opstappen van Ruud van Nistelrooij zondag tegen AZ (1-2 winst) tijdelijk de honneurs waarnam, kondigde al aan na dit seizoen bij PSV te vertrekken. Daarnaast wordt er verwacht dat er binnen de selectie de nodige ingrepen worden gedaan.

De huurlingen Jarrad Branthwaite, Thorgan Hazard en Fábio Silva keren allemaal terug naar hun clubs. Een langer verblijf in Eindhoven lijkt niet aan de orde, daar de leiding graag met eigen spelers transferwaarde wil ontwikkelen. Branthwaite wordt bovendien als een te dure aankoopoptie beschouwd. Ook de Braziliaan Sávio hoeft niet te rekenen op een langer dienstverband bij PSV. De huurling kon de hoge verwachtingen niet waarmaken en kwam slechts tot 151 speelminuten in de hoofdmacht.

Timo Baumgartl en Maximiliano Romero staan daarnaast op de nominatie om verkocht te worden, terwijl PSV rekening houdt met een vertrek van Joël Drommel, Jordan Teze, Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez. Wat betreft ingaande transfers staat er momenteel veel ‘on hold’, aangezien er eerst duidelijk moet worden wie de nieuwe hoofdtrainer wordt. Stijn Spierings, die dit seizoen uitblinkt bij Toulouse, is in ieder geval een van de kandidaten om het middenveld van PSV te versterken.