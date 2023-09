PSV maakt de late komst van Armel Bella-Kotchap officieel

Vrijdag, 1 september 2023 om 23:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:15

PSV heeft de centrumverdediger die het wilde, zo bevestigen de Eindhovenaren via de officiële kanalen. PSV heeft Armel Bella-Kotchap op huurbasis overgenomen van Southampton. De 21-jarige centrumverdediger stond ook in de belangstelling van Bayern München. De rechtspoot wilde na de degradatie uit de Premier League weg bij Southampton. PSV heeft géén optie tot koop. De huurdeal is al rond.

Eerder op de avond maakte Voetbal International bekend dat PSV gaat voor CJ Egan-Riley. De twintigjarige centrumverdediger zou op huurbasis moeten overkomen van Burnley. De naam van Egan-Riley, die ook als defensieve middenvelder uit de voeten kan, zong in januari eveneens rond in het Philips Stadion. De panelen verschoven snel en daarmee was de komst van Egan-Riley alweer van de baan. PSV geeft de voorkeur aan Bella-Kotchap.

Deadline day over? We don’t think so ??

See you soon in Eindhoven, Armel! ?? — PSV (@PSV) September 1, 2023

PSV probeerde tot het laatste moment ook om Davinson Sánchez weg te halen bij Tottenham Hotspur, maar liet die droom gaandeweg Deadline Day varen. Door snel te schakelen kon technisch directeur Earnest Stewart een huurdeal sluiten met Southampton over Bella-Kotchap. De 1,90 meter lange Fransman werd een jaar geleden door de Engelsen voor tien miljoen euro overgenomen van VfL Bochum. Persoonlijk kende Bella-Kotchap een sterk jaar, maar Southampton degradeerde kansloos uit de Premier League. Zijn contract loopt door tot medio 2026.

Hirving Lozano

Het was in Eindhoven opnieuw een knotsgekke Deadline Day. Daarop werd Ibrahim Sangaré voor ruim 35 miljoen euro verkocht aan Nottingham Forest. Het vrijgekomen budget werd voor een deel meteen uitgegeven aan Hirving Lozano. PSV haalt de 28-jarige Mexicaan voor een bedrag van ongeveer 13,5 miljoen euro terug van Napoli, zo weet Elfrink. Lozano heeft voor liefst vijf jaar getekend.