PSV loopt na valse start in Volendam alsnog ruimschoots weg

PSV heeft zondagavond geen misstap begaan in de titelstrijd. De Eindhovenaren begonnen op bezoek bij FC Volendam uiterst moeizaam met een achterstand, maar wisten die uiteindelijk ruimschoots om te buigen. Via goals van Ismael Saibari, Jerdy Schouten, Jordan Teze, Ricardo Pepi en Isaac Babadi werd het 1-5 in het Kras Stadion. Koploper PSV neemt dertien punten afstand van Feyenoord, dat zondag thuis speelt tegen Sparta Rotterdam. Volendam staat zeventiende met evenveel punten als hekkensluiter Vitesse.

PSV kreeg deze week goed nieuws uit de ziekenboeg. Peter Bosz koos ervoor om de teruggekeerde Joey Veerman direct weer in de basis op te stellen. Zijn terugkeer ging ten koste van Mauro Júnior, die niet bij de wedstrijdselectie zat.

Bij FC Volendam maakte Robin Maulun als aanvallende middenvelder zijn basisdebuut. Josh Flint, vorige week invaller tegen FC Utrecht (4-2 verlies), verving centraal achterin de geblesseerde Axel Guessand.

Volendam had niet beter kunnen beginnen aan de wedstrijd. Een voorzet van George Cox werd ingetikt door Darius Johnson, die na lange tijd weer eens in de basis stond bij FC Volendam. De bal werd vlak voor de doellijn nog getoucheerd door PSV-verdediger André Ramalho, die een doelpunt niet kon voorkomen.

PSV ging vol in de achtervolging en maakte in de dertiende minuut gelijk. Ismael Saibari werd op de rand van het strafschopgebied bereikt door Jordan Teze, waarna de aanvallende middenvelder met links hard en laag binnenschoot: 1-1.

Volendam had in de 21ste minuut verrassend weer aan de leiding kunnen komen. Zach Booth wist PSV-doelman Walter Benítez te passeren, maar schoot vervolgens vanuit een lastige hoek op de paal.

PSV kreeg het niet voor elkaar om nog voor rust op voorsprong te komen. Sergiño Dest probeerde het in de veertigste minuut na een dribbel met een gevaarlijk schot, maar Mio Backhaus wist met de voet redding te brengen.

In de tweede helft namen de Eindhovenaren alsnog ruim afstand van Volendam. Zeven minuten na rust stond Schouten op de goede plek om een kopbal van Luuk de Jong van dichtbij te promoveren tot doelpunt: 1-2. Een minuut daarna dacht De Jong zelf te scoren, maar de spits vuurde van dicht bij het doel op de paal.

PSV voerde de druk verder op, maar moest tot aan de 74ste minuut wachten tot de bevrijdende 1-3 viel. Saibari kwam met een goede voorzet richting tweede paal, die werd binnengekopt door Teze.

Bosz kwam met een drievoudige wissel en zal daar geen spijt van hebben gehad. Ricardo Pepi, een van de invallers, scoorde binnen twee minuten na zijn entree. De vervanger van De Jong aarzelde niet toen hij schuin voor het doel een schietkans kreeg en raakte de verre onderhoek: 1-4.

Het werd in de slotfase zelfs nog 1-5 via Babadi, die in de rust was ingevallen voor Veerman. De aanvallende middenvelder kon van dichtbij een lage voorzet van Patrick van Aanholt, een andere invaller, binnentikken.

