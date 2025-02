PSV gaat weken na het sluiten van de transfermarkt alsnog vervanger voor Pepi binnenhalen

Lucas Pérez wil het seizoen alsnog dolgraag afmaken bij PSV, zo melden goed ingevoerde bronnen aan het ANP. De oud-spits van Deportivo La Curuña werd afgelopen transferperiode al aan PSV gelinkt, maar toen kwam het niet tot een overstap. RTL Nieuws heeft PSV gevraagd om een reactie, maar de club kan het nieuws (vooralsnog) niet bevestigen.



Vlak voor het verstrijken van de transferdeadline op 4 februari raakte Ricardo Pepi geblesseerd, waardoor PSV-coach Peter Bosz enkel Luuk de Jong overhield als optie in de punt van de aanval.



Vervolgens ging technisch directeur Earnest Stewart naarstig op zoek naar een vervanger. Er werd geprobeerd om Lucas Pérez los te weken, maar de Spanjaard wees vanwege privéomstandigheden het aanbod uit Nederland af. Nu is hij van gedachten veranderd en wil hij alsnog komen.



Pérez vertrok vorige maand enigszins verrassend bij Dépor, dat momenteel twaalfde staat in LaLiga 2. Dit seizoen was hij goed voor 4 doelpunten en 4 assists in 20 officiële wedstrijden.



Buiten Spanje is Pérez vooral bekend van zijn mislukte avontuur bij Arsenal. The Gunners betaalden in de zomer van 2016 liefst 20 miljoen euro om hem los te weken bij Dépor. In 21 wedstrijden namens Arsenal kwam hij tot 7 doelpunten en 5 assists.



Volgens Rik Elfrink, PSV-watcher bij het Eindhovens Dagblad, klopt de berichtgeving van het ANP en kan het snel gaan, als alles meezit. De spits zal een contract tekenen tot het eind van het seizoen.