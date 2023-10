PSV lijkt terugkeer van oudgediende definitief te kunnen vergeten

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 13:55 • Noel Korteweg

Jarrad Branthwaite heeft zijn contract bij Everton met twee jaar verlengd, zo bevestigen the Toffees via de officiële kanalen. De 21-jarige centrale verdediger kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor PSV en maakte daar een prima indruk.

De Eindhovenaren hoopten op een langer verblijf van Branthwaite, maar zover kwam het afgelopen zomer niet. Een terugkeer lijkt definitief van de baan, daar de Engelsman nu tot medio 2027 vastligt op Goodison Park.

Branthwaite is een vaste waarde in het team van Sean Dyche en kwam dit seizoen tot dusver tot vijf basisplaatsen in de Premier League. Heel goed is de club uit Liverpool niet begonnen aan de competitie, daar Everton met vier punten uit de eerste zeven wedstrijden op de zestiende plaats staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Met het tekenen van dit nieuwe contract wil ik laten zien hoe toegewijd ik ben aan de club en hoeveel het voor me betekent om voor Everton te spelen”, zegt Branthwaite via de clubkanalen.

"Sinds ik onderdeel ben van het team, hebben de fans me echt gesteund en dat geeft me vertrouwen. Ik kan ze niet genoeg bedanken." De linkspoot kwam begin 2020 voor ruim één miljoen euro over van Carlisle United.

Een jaar later werd hij verhuurd aan Blackburn Rovers, om in de zomer van 2022 gestald te worden bij PSV. Branthwaite kwam tot 36 wedstrijden, 4 doelpunten en 2 assists in het shirt van de Eindhovenaren en pakte de KNVB Beker met de club.

PSV hoopte de Engelsman te verleiden tot een langer verblijf, maar dat zat er niet in. Technisch directeur Earnest Stewart stuntte vervolgens met de komst van Armel Bella-Kotchap, die op Deadline Day werd gehuurd van het gedegradeerde Southampton.