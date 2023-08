PSV lijkt strijd om Dest te winnen: Eindhovenaren troeven drie clubs af

Zondag, 20 augustus 2023 om 10:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:57

PSV lijkt de strijd om Sergiño Dest te gaan winnen, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De verwachting is dat de rechtsback van FC Barcelona zondag of maandag al medisch wordt gekeurd. De Eindhovenaren troeven met de komst van Dest OGC Nice, een niet nader genoemde Portugese topclub en een club uit de Premier League af.

Barcelona acht de 22-jarige Dest overbodig en doet hem graag van de hand. Eerder meldden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International al dat PSV zich bij de Catalanen had gemeld om een huurtransfer te bespreken. Een definitieve overname lijkt momenteel niet haalbaar, daar Barça in 2020 nog ruim 20 miljoen euro neertelde voor de vleugelverdediger. Zijn entourage bevestigt dat PSV hem in eerste instantie wil huren en dat de Eredivisionist een koopoptie heeft bedongen.

Clubwatcher Rik Elfrink schrijft dat PSV haast wil maken met het binnenhalen van Dest, zodat hij zelfs nog ingeschreven kan worden voor het tweeluik met Rangers in de play-offs van de Champions League. In het seizoen 2019/20 speelde Dest in de hoofdmacht van Ajax, alvorens hij een droomtransfer naar Barcelona maakte. In het Spotify Camp Nou ligt hij nog tot medio 2025 vast. Trainer Xavi zou niet rouwig zijn om een vertrek van Dest, daar hij in het Spotify Camp Nou overbodig is.

Peter Bosz ziet in de 26-voudig international van de Verenigde Staten wél een versterking voor de Eindhovense defensie. Dest speelde de afgelopen drie jaar 72 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 4 assists. In het afgelopen seizoen speelde de Almeerder op huurbasis voor AC Milan, maar in Italië wist Dest allesbehalve te imponeren.

In het Philips Stadion zal Dest moeten concurreren met Jordan Teze, Philipp Mwene en Shurandy Sambo. Tot dusver werd Teze het vaakst op de rechterflank geposteerd, maar zijn voorkeur gaat uit naar een plek centraal achterin de defensie. Mogelijk zet PSV daardoor in op de komst van Dest, om zo André Ramalho naar de bank te verwijzen. Ramalho speelde ook uit tegen Vitesse (1-3) afgelopen zaterdag een teleurstellende wedstrijd en werd in de rust gewisseld.