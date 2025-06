PSV ligt op poleposition en hoopt absolute 'parel' binnen te halen

PSV ligt op poleposition om Sondre Ørjasaeter binnen te halen, zo meldt het Noorse TV 2 Sport vrijdag. De 21-jarige aanvaller van Sarpsborg 08 staat ook op het lijstje van Lille OSC en Celtic, maar de Eindhovenaren hebben op dit moment de meeste kans op een handtekening van het ‘Noorse pareltje’.

De Noorse buitenspeler geldt al enige tijd als een gewilde prooi op de internationale transfermarkt. Volgens de Noorse sportzender werd hij afgelopen winter al begeerd door Celtic, dat meermaals aanklopte voor zijn diensten. Toen hield Sarpsborg echter de deur nog op slot.

De Schotse grootmacht heeft de hoop op een deal nog niet opgegeven, maar PSV lijkt nu betere papieren te hebben. Ook Lille zou nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in handtekening van de vleugelspits. Toch wijst de berichtgeving erop dat vooral in Eindhoven het vertrouwen groot is.

Ørjasaeter zelf heeft al voorzichtig vooruitgeblikt op een mogelijke volgende stap in zijn loopbaan. In gesprek met TV 2 Sport laat hij doorschemeren dat hij het Nederlandse voetbal goed vindt aansluiten bij zijn speelstijl. Een vertrek is echter geen noodzaak: hij voelt zich goed bij Sarpsborg.

"Het voetbal in Nederland en Spanje spreekt mij aan", aldus Ørjasaeter over zijn voorkeuren. Tegelijkertijd benadrukt hij dat er geen drama zal ontstaan als een transfer uitblijft. "Ik zou niet in zak en as zitten als ik nog bij Sarpsborg blijf", stelt de Noor nuchter.

Sarpsborg verlangt volgens de Noorse media een bedrag tussen de acht en negen miljoen euro voor zijn speler. Ørjasaeter ligt nog tot medio 2028 vast bij de club, waardoor de Noren in een sterke onderhandelingspositie zitten.

In het huidige seizoen kwam Ørjasaeter tot nu toe acht keer in actie in officiële duels voor Sarpsborg. De teller staat op één doelpunt en drie assists, cijfers die zijn ontwikkeling onderstrepen. De komende weken moet duidelijk worden of PSV daadwerkelijk gaat toeslaan.