PSV legt Babadi disciplinaire schorsing op, geïnteresseerd Ajax ‘loert mee’

Isaac Babadi traint deze week mee met de beloften van PSV, zo schrijft Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De achttienjarige middenvelder was te laat voor een teambespreking met Jong PSV en mag dus voorlopig even niet met de hoofdmacht meetrainen. Ondertussen houdt Ajax de situatie nauwlettend in de gaten.

Volgens bronnen rondom de speler was er sprake van een 'misverstand' omtrent de wedstrijdbespreking en wil Babadi 'zich blijven inzetten' voor PSV.

Volgens de Eindhovense krant werden er meerdere afspraken gemaakt vanuit PSV om een 'tekenmoment' in te plannen. "Maar het management van Babadi wilde naar verluidt meerdere keren extra tijd."

"Meerdere verzoeken om aan tafel te komen, bleven daarna zonder antwoord. PSV was aanvankelijk laat met het doen van een goed voorstel, zo vinden de agenten." En nu is het geduld op bij technisch directeur Earnest Stewart.

Hij gaf bij de nieuwjaarsreceptie reeds aan dat PSV niet 'oneindig lang' kan wachten op de middenvelder. "Er wordt vanuit het zakelijke kamp van Babadi onder meer geschermd met voorzichtige interesse van Ajax", schrijft Elfrink.

Volgens Voetbal International staat er al een informeel gesprek gepland tussen het kamp van Babadi en Ajax. Maar concurrentie is er genoeg voor de handtekening van de aanvallende middenvelder. "Er is ook heel veel interesse uit Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk", schrijft het voetbalblad.

Waar de toekomst van het talent is, is nog onbekend. Naast Ajax zou ook Feyenoord voorzichtig hebben geïnformeerd naar de jongeling. Het salaris wat Babadi verlangt zou echter hoog zijn.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt is Babadi op zoek naar een netto jaarsalaris van 1,5 miljoen euro. In de AD Voetbalpodcast bevestigde Elfrink in december al de interesse van Feyenoord.

Vorige week meldde De Telegraaf dat een langer dienstverband van Babadi bij de koploper ‘steeds twijfelachtiger’ wordt. Volgens het management van het talent is het niet geld, maar het gebrek aan perspectief dat een contractverlenging bemoeilijkt.

Guus Til, Malik Tillman, Ismael Saibari en Joey Veerman staan normaliter allemaal hoger in de pikorde op het middenveld. Aan het begin van het seizoen schoot Babadi nog uit de startblokken bij PSV, maar inmiddels komt de creatieveling amper meer tot minuten in de hoofdmacht.

