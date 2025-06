'PSV laat vraagprijs van 30 miljoen voor Noa Lang fors zakken en praat over transfer'

Olympique Marseille maakt serieus werk van de komst van Noa Lang. De Franse krant L’Équipe meldt woensdag dat de eerste gesprekken met PSV over een eventuele transfer van de vleugelaanvaller zijn afgerond.

Volgens bovengenoemde krant hanteert PSV momenteel een vraagprijs van twintig miljoen euro voor Lang, die in Eindhoven nog drie seizoenen vastligt. Op Transfermarkt wordt de waarde van de 25-jarige PSV'er ingeschat op 25 miljoen euro.

Het Eindhovens Dagblad wist recent nog te melden dat PSV inzet op een bedrag van 30 miljoen euro voor Lang. Het is in ieder geval duidelijk dat Lang voor een transfer naar het buitenland gaat en dat PSV meewerkt aan de wens van de buitenspeler.

PSV maakt in ieder geval winst op Lang, mocht de aanvaller daadwerkelijk vertrekken. De Oranje-international werd medio 2023 voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Club Brugge. Lang staat in de winterstop van afgelopen seizoen bovenaan het lijstje van Napoli, dat PSV niet kon verleiden met een bod van 30 miljoen euro.

Lang had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de tweede opeenvolgende landstitel van PSV. Hij veroverde met de Eindhovenaren ook een keer de Johan Cruijff Schaal en tekende voor negentien goals en veertien assists in 63 optredens voor de landskampioen.

Olympique Marseille was onlangs nog serieus in beeld voor Ivan Perisic. De 36-jarige Kroaat kwam echter met salariseisen die de nummer twee in de Ligue 1 van de voorbije jaargang te gortig waren.

De club van trainer Roberto De Zerbi dacht daarnaast aan Igor Paixão. Volgens de Franse krant Le Phocéen ontving Feyenoord vorige week een openingsbod van meer dan twintig miljoen euro.