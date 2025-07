PSV laat andere club uit Eredivisie wachten: 'We hopen dat hij er zo snel mogelijk is'

Sparta Rotterdam hoopt Joël Drommel snel te kunnen presenteren. De Kasteelheren wachten op het groene sein van PSV wat betreft het tijdelijk aantrekken van de reservedoelman.

Technisch directeur Gerard Nijkamp bespreekt woensdag bij Rijnmond de laatste stand van zaken omtrent Drommel. ''We hopen dat Drommel er zo snel mogelijk is. Maar we zitten in de wachtstand.''

''We wachten op PSV totdat zij gehaald hebben wie zij willen halen. Zij zitten ook in die wachtstand'', zo verduidelijkt de Sparta-directeur. ''PSV ziet nog toekomst in Drommel en wil hem graag 34 wedstrijden zien keepen. Daarom is huur het hoogst haalbare.''

Drommel gaat zijn laatste contractjaar in bij PSV en lijkt opnieuw reservedoelman te worden. Een verhuurperiode lijkt dus de beste oplossing voor de 28-jarige keeper met 66 duels achter zijn naam.

PSV nam eerder deze zomer Nick Olij over van Sparta, dat dus hoopt op een nieuwe deal met de kampioen uit Eindhoven. PSV is ondertussen op zoek naar iemand die de concurrentiestrijd aan kan met Olij.

Daniel Peretz wordt al enige tijd gelinkt aan een transfer naar PSV. Bayern München maakt echter geen haast met een definitieve deal, waardoor technisch directeur Earnest Stewart andere opties in kaart brengt.

PSV denkt aan het aantrekken van Matej Kovar, zo bracht de Duitse tak van Sky Sports naar buiten. Er wordt gespreken met Bayer Leverkusen over de 25-jarige en 1.96 meter lange doelman, al is er nog geen openingsbod uitgebracht.