PSV krijgt Nederlandse middenvelder aangeboden

PSV denkt aan het aantrekken van Gustavo Hamer, zo verzekert Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad donderdag. De middenvelder (28) van Sheffield United werd onlangs aangeboden bij de kampioen uit Eindhoven, zo klinkt het.

De middenvelder staat open voor een terugkeer naar Nederland en bij PSV is er volgens het ED wel enthousiasme te bespeuren. Het is wel zo dat er meer spelers worden aangeboden, zoals dat elke transferperiode gaat.

PSV moet tussen de 8 en 12 miljoen euro betalen voor Hamer, afhankelijk van de bonussen die Sheffield United eist. Hamer heeft overigens meerdere opties in het buitenland, maar ziet PSV zeker wel zitten.

Het is afwachten of Malik Tillman op korte termijn vertrekt, daar hij serieuze interesse geniet van Bayer Leverkusen. Hamer zou bij zijn vertrek een interessante optie kunnen zijn voor Peter Bosz.

Hamer stond vorige maand op de drempel van de Premier League. Sheffield United stond met 1-0 voor tegen Sunderland in de play-offs om promotie, maar verloor uiteindelijk met 1-2. Hierdoor spelen the Blades minstens nog een jaar in het Championship.

Ondanks de gemiste promotie maakte Hamer veel indruk afgelopen seizoen. The Athletic acht de middenvelder rijp voor de Premier League, net als Milan van Ewijk van Coventry City.

''Geboren in Brazilië en opgegroeid in Nederland. Hamer scoorde negen keer en gaf zeven assists. Hij werd daarnaast uitgeroepen tot Speler van het Seizoen. Hij is echt een allrounder op het middenveld. Zijn assist met buitenkant schoen in de finale van de play-offs op Wembley was van grote klasse. Dat typeert Hamer'', zo valt te lezen in het rapport over de Nederlander.

Hamer staat nog twee seizoenen onder contract bij Sheffield United, waardoor PSV met een transfersom over de brug moet komen. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel in op 16 miljoen euro.

De aan PSV gelinkte middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, al bleef een definitieve doorbraak uit. Hij speelde verder in Nederland voor PEC Zwolle en FC Dordrecht.

Hamer begon in 2020 bij Coventry City aan zijn eerste buitenlandse avontuur. In 2023 volgde de stap naar Sheffield United, dat onlangs afscheid nam van manager Chris Wilder.