PSV krijgt dramatisch nieuws over Noa Lang: ‘Gaat echt een hele tijd duren’

Noa Lang heeft, 'tot zijn eigen verdriet', opnieuw een scheur in zijn hamstring opgelopen. Dat nieuws brengt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dinsdag naar buiten. Volgens de journalist ligt de 24-jarige buitenspeler van PSV er sowieso een paar weken uit, al is een paar maanden afwezigheid ook mogelijk. Lang ziet de komende Eredivisie-duels en het tweeluik met Borussia Dortmund in ieder geval aan zich voorbijgaan.

Volgens Elfrink is de blessure van Lang erger dan PSV had verwacht. “Het gaat echt een hele tijd duren, zonder dat PSV een termijn wil noemen. Een paar maanden afwezigheid is zeker mogelijk...” De tienvoudig international van Oranje miste dit seizoen al vijftien duels wegens blessures en daar komen er nu nog een aantal bij.

Lang mist tevens een belangrijke periode richting het komende EK in Duitsland. Eind maart speelt het Nederlands elftal nog twee oefeninterlands tegen het gastland en Schotland, waarna het eindtoernooi in juni alweer voor de deur staat. Voor Lang lijkt het halen van deze belangrijke interlandperiode een race tegen de klok te worden.

Yorbe Vertessen

PSV gaat door de blessure van Lang mogelijk alsnog de transfermarkt op om een linksbuiten aan de selectie toe te voegen. Elfrink rept over een ‘turbulente slotfase van de winterse transferperiode’. De Eindhovenaren hebben het liefst dat Yorbe Vertessen niet naar Union Berlin vertrekt, maar de Belgische aanvaller is reeds in de Duitse hoofdstad om zijn transfer af te ronden.

“Mentaal is hij een gebroken man, als PSV de transfer blokkeert”, schrijft Elfrink. “Het gaat hem niet om het geld. Het gaat hem om perspectief, om het nieuwe avontuur. Vertessen wil nieuwe lucht inademen na ruim veertien jaar PSV.” Vertessen kan in Berlijn tot medio 2028 tekenen. Bij PSV ligt de 23-jarige aanvaller tot medio 2025 vast.

Spannende dagen

PSV schakelt op allerlei vlakken om deals te sluiten. Zo waagt technisch directeur Earnest Stewart dinsdag een laatste poging om toptalent Isaac Babadi aan boord te houden. Vertessen voelt inmiddels niets meer voor een langer verblijf in het Philips Stadion, zo schrijft Elfrink. “De Belg heeft al afscheid genomen in Eindhoven en vindt dat de club zich aan eerder gemaakte afspraken zou moeten houden.” Het vertrek van Vertessen kan PSV 4,75 miljoen euro opleveren. Middels bonussen kan dat bedrag oplopen tot 6 miljoen euro.

Elfrink noemt meerdere opties die Stewart heeft overwogen als vervanger van Lang en Vertessen. PSV vindt Couhaib Driouech momenteel te duur, daar Excelsior liefst 5 miljoen euro zou vragen voor zijn diensten. Voormalig jeugdspeler Arnaut Danjuma zou juist weer een te hoog salaris ontvangen. “Voorts moet PSV dan ook met vier partijen overeenstemming zien te bereiken: eigenaar Villarreal, huurpartij Everton, het management van Danjuma en de speler zelf.”

Tot slot wil Stewart ook nog een verdediger aantrekken. Sporting Portugal-verdediger Jeremiah St. Juste is de droomaanwinst voor trainer Peter Bosz, terwijl in FC Groningen-verdediger Thijmen Blokzijl een talent van de toekomst wordt gezien. Op laatstgenoemde is een bod van 500.000 euro uitgebracht, dat door de Trots van het Noorden naar de prullenbak is verwezen.

