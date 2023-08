‘PSV krijgt concurrentie uit Frankrijk in strijd om handtekening Sergino Dest’

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 18:11 • Lars Capiau • Laatste update: 18:56

Naast PSV heeft nu ook OGC Nice zich gemeld voor Sergino Dest, zo weet het Spaanse Relevo. De back van FC Barcelona staat in de nadrukkelijke belangstelling van de Eindhovenaren, die nu dus serieuze concurrentie krijgen van de Franse nummer negen van afgelopen jaargang.

FC Barcelona acht de 22-jarige Dest overbodig en doet hem graag van de hand. Eerder meldden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International al dat PSV zich bij de Catalanen had gemeld om een huurtransfer te bespreken. Een definitieve overname lijkt momenteel niet haalbaar, daar Barça in 2020 nog ruim 20 miljoen euro neertelde voor de vleugelverdediger.

El PSV Eindhoven aprieta por Sergiño Dest y está intentando acercarse lo más posible al acuerdo final. En las últimas horas se ha sumado a la carrera el Niza que ha contactado con él.@relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 18, 2023

Nu zou in de afgelopen uren Nice zich in de race gemeld hebben. Het is niet bekend of de Fransen hun zinnen hebben gezet op een huurtransfer of een definitieve overname. De clubleiding zou ook al contact hebben opgenomen met de entourage van Dest. Vrijdagmiddag bracht Marco Timmer van VI naar buiten dat PSV een "50/50 kans van slagen heeft" om de transfer van de Amerikaan te voltooien.

Het is niet de eerste keer deze transferwindow dat de club in Nederlands vaarwater zit. Sky Sports meldde eerder namelijk al dat de Zuid-Fransen hadden geïnformeerd bij Leeds United naar Luis Sinisterra, die ook in de concrete belangstelling staat van Feyenoord. Die transfer blijkt lastig af te ronden voor de Rotterdammers, daar de Colombiaan aan de dure kant is.