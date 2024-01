PSV komt niet ongeschonden uit bekerkraker: serieus probleem dreigt

PSV is niet ongeschonden uit de bekerkraker tegen Feyenoord (1-0 verlies) gekomen. Rik Elfrink weet namens het Eindhovens Dagblad te melden dat Malik Tillman lichte klachten heeft overgehouden. Dat komt PSV slecht uit, daar de koploper van de Eredivisie niet heel ruim in de middenvelders zit.

Trainer Peter Bosz moet Joey Veerman namelijk al langer missen vanwege een blessure en kan voorlopig ook nog niet beschikken over Ismael Saibari. Laatstgenoemde is met Marokko doorgestoten naar de volgende ronde op de Afrika Cup.

Tegen Feyenoord werd het middenveld daarom gevormd door Jerdy Schouten, Guus Til en Tillman. Laatstgenoemde is echter niet helemaal okselfris uit het duel in De Kuip gekomen. De Amerikaan werd halverwege het duel gewisseld.

Elfrink schrijft dat de klachten van Tillman 'niet ernstig' zijn, al is het de vraag of de middenvelder het thuisduel van aanstaande zaterdag met Almere City haalt. Indien dat niet lukt moet Bosz opnieuw sleutelen aan zijn middenrif.

Tegen Feyenoord werd Tillman vervangen door Mauro Júnior. De linkspoot werd in het verleden door PSV echter vaak ingezet als vleugelverdediger. Een andere optie voor Bosz, Isaac Babadi, was niet opgenomen in de wedstrijdselectie.

Vertessen

Van Yorbe Vertessen wordt verwacht dat hij zijn laatste wedstrijd in dienst van PSV heeft gespeeld. De aanvaller staat op het punt om de overstap te maken naar 1. FC Union Berlin, waar een contract klaarligt tot medio 2028.

Bosz had als belangrijke voorwaarde gesteld dat hij Vertessen er in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord nog bij wilde hebben. Indien PSV en Union de laatste details hebben afgerond, is de transfer van de Belg een feit.

