PSV kijkt verder dan Driouech en gaat nu vol voor andere Eredivisie-aanvaller

PSV gaat zijn pijlen nu richten op Million Manhoef, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad woensdagavond. De journalist schrijft dat de Eindhovenaren ‘doorpakken’, wat dus waarschijnlijk betekent dat er met Excelsior geen akkoord bereikt kon worden over Couhaib Driouech. Nu gaat PSV dus het gesprek aan met Vitesse om de 22-jarige Manhoef per direct over te nemen.

Manhoef is in beeld gekomen omdat PSV te maken heeft met een blessure van Noa Lang in de selectie én omdat Yorbe Vertessen op de drempel van een overstap naar FC Union Berlin staat. Driouech was de beoogde vervanger, maar de eisen van Excelsior om de vleugelspits te laten gaan zijn PSV te gortig. De Eindhovenaren willen maximaal 2,1 miljoen euro betalen, terwijl de Kralingers een bod van minimaal 5 miljoen euro plus een doorverkooppercentage verwachten.

Mogelijk denkt PSV bij Vitesse meer kans te maken om tot een snelle, gunstige overeenkomst te komen. Dinsdag maakte De Telegraaf namelijk bekend dat de Arnhemmers in financieel noodweer verkeren en denken aan een verkoop van Manhoef.

Vitesse heeft dringend geld nodig om de exploitatie rond te krijgen. Volgens Jeroen Kapteijns overweegt Vitesse Manhoef bij een bod van drie miljoen euro of meer te verkopen. Het zou een sportieve aderlating zijn voor de club, die na achttien speelronden laatste staat in de Eredivisie.

Manhoef was met name vorig seizoen de grote man bij de Gelderlanders. De 22-jarige rechtsbuiten uit Beemster was toen goed voor negen treffers en vijf assists. Deze jaargang staat de teller vooralsnog op vier goals en nul assists in de Eredivisie.

Clubs uit Italië en Spanje hebben inmiddels interesse getoond in Manhoef, die nog tot medio 2025 vastligt in GelreDome. Volgens Kapteijns hebben onder meer een club uit de Serie A en twee clubs uit de Serie B oren naar een samenwerking met Manhoef.

Om deze jaargang in de Eredivisie af te kunnen maken, heeft Vitesse nog zeker vijf miljoen euro nodig. Een nieuwe lening van Coley Parry, de beoogd nieuwe eigenaar van Vitesse, heeft de schuldenlast alleen maar vergroot. De Amerikaan schoot in de afgelopen anderhalf jaar al 12 miljoen euro voor. Een transfer van Manhoef zou enige uitkomst kunnen bieden.

